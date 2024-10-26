承認與阿Sa入店拍攝 張繼聰拒評借場風波 怕無止境炒作

【明報專訊】張繼聰與蔡卓妍（阿Sa）主演的賀歲片近日鬧出借場風波，徐天佑太太Olive創立的護膚品牌店控訴電影製作團隊硬闖店內拍攝，電影公司隨後發聲明稱當日得悉劇組主要成員與店舖負責人關係良好，嘗試重新溝通，獲在場職員准許入內拍攝，沒再提出租金要求，惟劇組後來阻止店員拍照後，突不允許拍攝。品牌亦發嚴正聲明逐點回應，雙方各執一詞。事發時參與拍攝的張繼聰前晚出席電影《裡應外合》首映，他指當日首天開工心情緊張，不知道場地安排情况，入店內拍攝時沒有不愉快事情發生。對於網上有人將不滿發泄到演員身上，他無奈說事件對演員有點影響，留下不好印象，但會用心拍下去，不會找徐天佑幫手調停。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

張繼聰、楊天宇、馬思惠（Macy）、周家怡、余安安及莊思敏前晚到銅鑼灣出席《裡應外合》首映禮，Macy所屬女團VIVA隊友姜咏鑫（Ada）與李晞彤（Carina）前來捧場。張繼聰談到拍攝中的賀歲片鬧出借場風波，表示當日在現場拍攝，是該片首天開工，拍攝與阿Sa的戲分，埋位前很緊張，忙跟導演溝通，不知場地安排情况，他說：「我們的確有進入店內拍攝，當時沒任何不愉快事情發生，我去過這間店做facial，入店時有跟店員打招呼，氣氛平和，拍到晚上才知出問題，但我不了解，若我一早知道就不會這樣，我做演員去到片場不會問製片租場情况。知道電影公司和美容店分別發聲明，我不想再評論，免得引來無止境炒作，希望負責的人好好處理件事。」

「處境尷尬 不是我可以調停」

可會擔心借場風波影響拍攝進度和電影口碑？張繼聰說：「我睇到網上討論，有不愉快的氛圍，發泄到演員身上，對我們演員都有少少影響，始終跟導演、編劇好努力做創作，但一開工已令人留下不好印象，我處境很尷尬，但都會繼續畀心機拍落去，戲分要重拍都會配合。（可有聯絡徐天佑，請對方幫手調停？）我和天佑是朋友，大家有通過短訊討論，但不是我可以調停，當然希望事件快些處理好，這些事不應該再發生。」

張繼聰在《裡應外合》演反派，要化爛面特技妝及染頭髮和眉毛，眉毛因此脫落沒再生長，現在需要霧眉，「我個女問點解我眉毛不同了，我話可以講爸爸偉大，因爸爸拍完套戲無晒眼眉」。他提到為打鬥場面受訓，後大腿肌肉拉傷撕裂，接受物理治療8星期，但為配合拍攝，決定負傷上陣，有些動作要靠鏡頭遷就完成。

楊天宇千萬票房騷肌 Macy露背

楊天宇與Macy首次擔正男女主角，Macy為首映悉心打扮，衣著性感刻意騷長腿，楊天宇則收起弗爆身形，換上冬裝，笑稱觀眾在大銀幕睇騷肌更加震撼，又承諾票房破1000萬會除衫騷肌，Macy亦答應大露背示人。楊天宇表示近數星期緊張到失眠，首映邀請家人和圈中朋友入場支持，稱電影3年前疫情期間拍攝，當時付出100%努力，現在回看覺得仍有進步空間。早前代表電影到美國出席電影節，觀眾很讚賞，令他懷疑只是西方禮貌式鼓勵。Macy是VIVA中率先拍戲的成員，稱電影是加入VIVA前接拍，相信其他成員很快都會接到拍攝工作，期待跟隊友一起拍戲。

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