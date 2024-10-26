林明禎入行前經營水療店 難忘與凌文龍雨中浪漫

【明報專訊】林明禎與凌文龍首度合作電影《把幸福拉近一點》，兩人稱片中愛情欠奉，難得是純友誼，最難忘一幕是在雨中一起玩，林明禎說：「我推着坐輪椅的凌文龍一起玩，有種豁然開朗的感覺，覺得有時在生活中太過繃緊，突然有一剎那的小確幸，下雨時也可享受這種浪漫，這氛圍下我們都玩得很開心，這場戲印象很深刻。」

靠rap死背對白

飾演按摩師的林明禎表示入行前曾經營水療店，早已有按摩執照，3年前拍攝這部電影時仍未來港發展，不過當時已對香港有憧憬，希望來發展及生活，覺得能接拍這部戲是一種奇妙的緣分，角色背景亦跟現實中的自己相似，初來港時不懂講廣東話，甚至聽不明，她說：「當時跟《飯戲攻心》同一時間拍，壓力好大，兩部戲對白超多，唯有用rap的方式死背，因我都不知自己講什麼。」片中她要為凌文龍做腳底按摩，「劇組好好，準備最靚的精油，按摩完他立即容光煥發」。凌文龍飾演罕見病患者，接拍後兩星期便埋位開工，要爭取時間做準備，除聽真實患者分享心路歷程，揣摩面對死亡的心態，亦預借輪椅練習，他說：「過石壆感覺好似山咁高，很無助，讓我找到恐懼的感覺。」

來港工作感幸福

林明禎被呂爵安（Edan）追求可感到幸福拉近了一點？她說：「其實能來港工作，對我來講已好幸運和幸福，沒想過可以在港生活，就是一步一步，很自然地有很多工作找我，所以我覺得是挺好。（沒想過在港也有好姻緣？）這方面就順其自然，這些都是開放的，因為隨緣，當然有就會把握，沒有都是專注工作，就是這樣子。」

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

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