【開箱】《戀愛修課3》 青少年關愛組 演員角色一同成長

【明報專訊】青少年自殺率上升，令人心痛之餘，亦關心社會未來棟樑的精神健康狀况，此地影視作品歷來有多少題材會受到青少年關注，跟他們有切身關係？在影視串流平台Netflix隨便一數，便有西班牙劇《名校風暴》、早已播畢的美劇《漢娜的遺言》，還有廣獲好評的《戀愛修課》（Heartstopper），後者以青少年面對性別疑惑所帶來的感情問題為題材，首兩季在爛番茄網站專業評分，分別錄得100%及96%，第3季8集本月3日上架，保持首季水準，在爛番茄網站綜合27篇影評文章得滿分100%。

主角厭食 男友苦惱

《戀愛修課》改編自雅麗絲奧士文（Alice Oseman）的同名網漫及圖像小說，剛滿30歲的她，10年前首次出版小說，5年前賣出《戀愛修課》電視版權，並親自擔任編劇，或者因此能保持水準。首季講述男同志Charlie跟跨性別的Elle、亞裔Tao及書不離手的Isaac是好朋友，4人在校內被視為異類；Charlie戀上拯救了他的欖球校隊隊長Nick，後者曾喜歡女生Tara，卻被Charlie吸引，該季尾聲他確認自己是雙性戀，並向Charlie承諾會出櫃。第2季則集中在兩人怎樣面對還未知悉他們關係的家人、同學和朋友。

此劇好看之處，因戲分不止在Charlie與Nick身上，還有其他角色，各有疑難與煩惱，也因此各有發揮。首兩季由Charlie與Nick愛情萌芽、到確認彼此關係，再面向親友與同學老師，第3季則是他們進一步發展，開始探索性的議題；還有當其中一人「生病」，另一半該如何面對？前兩季提及Charlie受同學欺凌，並有厭食問題，新一季他的心理健康情况惡化，Nick早已注意到，但不知道該如何處理，有點愛莫能助；暑假期間，他隨阿姨Diane一家到地中海小島度假，心裏卻記掛Charlie情况，直到Charlie家姐Tori傳短信給他，稱很擔心弟弟，更令Nick憂心如焚。最後經Diane勸導，認為Charlie出問題。Nick只有十六七歲，不應承受那麽重的心理負擔，Diane勸他應開解Charlie，讓他向父母坦誠自己的問題，再尋求專業協助。

Charlie住院及定期看心理醫生後慢慢康復，可自殘的痕迹及過瘦的軀體，讓他羞於在Nick面前脫去上衣。今季最後講述他衝破障礙，與Nick感情更深。然而又迎來另一難題：已是預科生的Nick將升讀大學，但又不想離開Charlie太遠，心儀的大學距離家中卻要開車4小時；愛情的「距離」，相信將為第4季帶來重大戲劇衝突。

愛情親情學業煩惱包羅萬有

情侶面對性的疑惑，今季不限於Charlie和Nick這一對，Tao和Elle剛熱戀，前者重色輕友，令無性戀者Isaac（asexual，認為他人缺乏性吸引力，或低度性慾狀態）感到不是味兒，更考驗兩人的友情。跟Tao在牀上的親密，也令跨性別女生Elle產生性別認同障礙；加上充滿藝術才華的她到電台受訪，卻被迫就跨性別者身分表態，幸其父母一直支持鼓勵，Tao也盡力令她開心，Elle才克服障礙。此外，上季Imogen發現自己喜歡女孩子，新一季與Sahar「交往」的過程中，兩人對自己的性取向有了更深刻的理解。Tara勸服女友Darcy回去跟祖母居住後，卻面臨母親給予的學業壓力，Tara成績頂尖，但根本不喜歡牛津大學，大有可能違背媽媽的期望。跟上一輩的艱難關係，也發生在Charlie身上，他跟媽媽經常為食飯與他應否到Nick家中留宿的問題而爭執，可Charlie媽最終向兒子坦白，承認自己有時過分緊張，因小時候其母、Charlie的外婆也每事管束，Charlie媽曾希望自己不要重蹈覆轍，怎料也跟着母親的老路走。互相坦誠，母子隔閡未必即時化解，至少沒有惡化，也是此劇一直的正能量。

上兩季最著名的演員是飾演Nick母親的《爭寵》金像影后奧莉菲亞高文（Olivia Colman），但因其他工作，她今季缺席，「星光」落在飾演Diane的《職業特工隊7》希莉艾維（Hayley Atwell）及客串作家的《柏捷頓家族：名門韻事》祖拿芬貝利（Jonathan Bailey）身上。事實上，分別扮演Charlie、Nick、Tao和Elle的祖洛奇（Joe Locke）、傑康納（Kit Connor）、高鑫（William Gao）與雅思雯芬尼（Yasmin Finney），拍攝《戀愛修課》之初只是十多歲新人，如今都跟角色一起成長，並為觀衆認識；像傑康納最近便伙拍《西城故事》麗素施嘉（Rachel Zegler）合演百老匯舞台劇《羅密歐與茱麗葉》，備受矚目。