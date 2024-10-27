《臨時決鬥》演退休拳王 古天樂否認開拍賀歲片為救市

【明報專訊】古天樂昨日聯同胡子彤、張文傑、伍允龍、梁詠琪、周秀娜、陳湛文及王丹妮等，出席麥啟光執導動作喜劇賀歲片《臨時決鬥》開鏡拜神儀式，現場準備揮春、爆竹及醒獅，讓演員提早跟大家拜年。過往賀歲片約8至9月就開拍，今年市道欠佳傳投資者卻步，有指古天樂為救市才臨時決定開拍這部賀歲片，他對此否認，稱是計劃之內。片中演員要打擂台，古天樂跟張文傑有場對打戲，笑言叫對方到時執生，不能任打。周秀娜首日開工跟王丹妮對打受傷，傷口爆裂縫5針。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

古天樂（古仔）傳臨時決定開拍賀歲片《臨時決鬥》，找來《九龍城寨之圍城》人氣急升的演員演出，但事出突然，「城寨四子」只有胡子彤及張文傑有檔期參演。古仔否認為救市臨時開拍賀歲片，稱一切在計劃之內，距離農曆新年還有3個月，拍攝不急趕。

梁詠琪讚古仔依然有喜感

梁詠琪上次跟古仔合作是10年前的《香港仔》，當時還未當媽媽，至於合演賀歲片是2002年上映的《嚦咕嚦咕新年財》，她說：「再合作賀歲喜劇，古仔依然有喜感，大家默契仍在。我們戲中演夫妻，主要講打拳克服心魔再挑戰自己，幾熱血。」古仔指喜劇不容易演，不是照劇本就得，要在現場圍住一齊度出來。梁詠琪事前有練拳，發現很容易受傷，「我的打拳戲不多，交給周秀娜和王丹妮，但有場混戰戲被扯頭髮」。古仔覺得女仔打交戲在沒保護措施下比打拳更易受傷。有否惜住女演員？他笑說：「我無『惜』女仔。（事前要練拳和操肌？）我演退休拳手，不用操練，留給一班後生演員。」他透露跟張文傑有場師徒對決戲。會否擔心對方不敢真打？他笑說：「他自己執生，我不可以任打。」

被問明年生B 古仔：當我異形

王晶與葉念琛監製兼執導賀歲片《麻雀女王追男仔》，惡搞《九龍城寨之圍城》古仔與劉俊謙演的「龍捲風」和「信一」角色，古仔覺得許紹雄扮「龍捲風」幾有喜劇效果，賀歲片幾開心，他沒不開心，「角色成功才會被惡搞」。早前他生日跟粉絲慶祝，其間抱着BB，但BB一喊即交回家長，他說：「喊就當然交畀家長，好合理。（幾時到你抱自己BB？）唔知喎。（明年可以？）我單性繁殖呀，當我異形。」

胡子彤無操肌 張文傑唔敢打老闆

「城寨四子」欠林峯、劉謙俊，張文傑和胡子彤均表示可惜。伍允龍認為齊人會更好，但賀歲片有很多演員參演，很熱鬧和開心。是否再演反派？伍允龍笑言不知道，因劇本不停改動，原本不用打，現在也要打拳，「之前腳傷休息兩個月，所以要操練，令狀態好一點」。胡子彤與張文傑片中演師兄弟，前者稱開拍前有做運動，瘦了一點，沒刻意操肌，因打拳不需要好大隻。張文傑說：「胡子彤會跟泰國拳手對打，我跟演香港拳王的古生（古天樂）對打。（夠膽打老闆？）唔敢，視乎武指度什麼招數，真的要打都要認真對待每個對手。」他們表示動作場面沒《九龍城寨》那麼辛苦，因賀歲片比較着重搞笑。

周秀娜首日開工受傷縫5針

周秀娜與王丹妮演女拳手，有不少對打戲。周秀娜表示在馬來西亞拍劇返港便開始練泰拳，練了一個月，但首日開工跟王丹妮對打即受傷，「劇情講我跟她赤手空拳打起來，混亂中被椅子擊傷左腳，初時以為只是甩塊皮，但傷口爆裂，結果入醫院縫5針，意外大家都不想」。王丹妮拍這場戲亦受輕傷，腳踝流血，幸不用縫針。她們稍後拍擂台對決戲，王丹妮笑說：「我們的目標很明確，為了爭陳湛文。」

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