傳誤墮比華利山假富豪4億騙案 張繼聰：從來無被人呃錢

【明報專訊】張繼聰與楊天宇合演電影《裡應外合》，昨日聯同導演袁劍偉到戲院謝票。張繼聰片中演反派，難忘拍攝連場打戲導致大腿拉傷，要忍痛及捱眼瞓完成通宵戲。楊天宇形容最辛苦是要克服畏高，以及接受連串高難度動作訓練。

盼影圈團結搞好個市

張繼聰覺得《裡應外合》題材新穎，包含奇幻和激烈動作場面，雖然拍打戲過程辛苦但值得。他的角色凶狠恐怖，但不介意讓兒子捧場，「電影有少許漫畫風格，希望兒子帶同學一齊捧場，最好是買飛入戲院支持我」。同期上畫有《焚城》和《破•地獄》，他不擔心票房受影響，認為現今電影市道不像以前，應該團結一致搞好個市。

鄰居關係 認識涉案人物

無綫資訊節目《呃錢》重提當年「比華利山假富豪4億騙案」，有傳圈中人包括江美儀和張繼聰夫婦誤墮騙局。張繼聰否認牽涉其中，「我從來無被人呃錢，傳聞講到似層層都幾有趣，我和張太（謝安琪）都沒有被騙」。他跟涉案人物同住該區，是鄰居關係才認識對方，重申沒將錢交予對方投資。他不相信世界上有不勞而獲，因此絕不敢貿然交錢予朋友投資，不符合他性格。他表示最大投資是自己的身體健康，或者以長線和穩陣為主，連炒股票也沒有，收工多數回家陪家人，很少去飯局，所以不牽涉當中。

記者：林蘊兒