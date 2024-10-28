袁澧林避談過氣緋聞男友呂爵安「新歡」 每周練波兩日 無懼操到「甲組腳」

【明報專訊】31歲「文青女神」袁澧林早前突然宣布加盟香港女子甲組球會「公民女子足球隊 」，成為足球女將，惹轉跑道揣測，她之後強調不會放棄做演員。袁澧林加入球會後昨日首度公開亮相，與洪嘉豪出席網球活動，透露只是跟球隊操練，不會落場出賽，每周練波兩日，不怕操到「甲組腳」，認為新一代女生有肌肉較好看。曾與她傳緋聞的MIRROR成員呂爵安（Edan）公開承認追求林明禎，袁澧林稱常往台灣工作跟Edan少聯絡，未有留意報道，拒談兩人是否相襯，希望所有人開心。

記者：林蘊兒

袁澧林與洪嘉豪昨日以星級嘉賓身分，參與在維園舉行的網球慈善領袖賽，與多名網球好手及其他運動員主持開球禮，並較量球技。兩人表示平日少接觸網球，即場學打波，承認有一定難度。熱愛運動的袁澧林除數年前加入本地排球隊打波外，早前宣布加盟香港女子甲組球會「公民女子足球隊」，成為足球女將，她重申只是隨球隊操練，沒有正式註冊成球員，不會被安排落場出賽，「現在每周跟球隊訓練踢波兩日，一日去健身。不是因拍攝周星馳《女足》，是參與另一項工作計劃，暫時未能透露太多，只知需要繼續訓練，直至計劃正式展開」。

袁澧林無懼操到變「甲組腳」，認為新一代女生身形不必太纖瘦，有肌肉才較好看。踢前鋒位置的她自爆起初慣性「拗柴」，練射球常扭傷兩邊足踝，後來才慢慢習慣。

向伍允龍自薦拍動作片

呂爵安（Edan）最近公開承認追求「大馬女神」林明禎，曾與Edan傳緋聞的袁澧林表示不清楚，沒留意報道。問覺得他們外形是否相襯？她說：「好大個陷阱！」然後答非所問：「今（昨）日天氣好好。」若Edan和林明禎拍拖會不會送祝福？袁澧林說：「希望所有人都開心，大家都事業順利、孝順父母。」她解釋因常往台灣拍戲，很少與Edan聯絡，不太清楚對方的新聞。

袁澧林早前與伍允龍、盧鎮業到歐洲出席電影節期間，拍了一段搞笑短片《武麵食》，內容講袁澧林與盧鎮業為爭食杯麵對打，伍允龍負責武術指導與剪接，她大呼好玩，還向對方自薦拍動作武打片，自嘲可能與有少許過度活躍症有關。至於與台灣男神許光漢合演的《他年她日》，正等待安排上畫，袁澧林表示雙方合作愉快，「知道許光漢有不少女粉絲，不擔心惹一班『許太』妒忌，大家都是專業演員」。她透露還有4至5套作品未公映，開心工作不斷。

洪嘉豪為澳門騷表現再解畫

洪嘉豪自言較喜歡踢足球，日前與商台DJ隊作賽，開心又好玩。他前日（26日）33歲生日，透露與母親食大閘蟹慶祝，明白家人年紀愈來愈大，要更珍惜相處時間。提到早前他在澳門舉行演唱會，騷後有粉絲在社交平台留言力數3宗罪，包括多首金曲變「自拍位」，只掛住與前排粉絲互動，以及唱歌走音狀態差，劣評如潮。洪嘉豪在台上說「想聽歌嘅，可以返屋企聽都得」，更惹怒不少粉絲。

洪嘉豪事後在社交平台撰文道歉，解釋是興奮過頭所致，但未能平息粉絲怒火，昨日再次為事件解畫，「開騷前患感冒，演出時剛痊癒，說自己有壓力或者上天給的考驗，都不能做藉口。當晚聲音是有少少沙啞，現在已好轉，會全心全意為11月的騷做好準備」。

「想聽歌返屋企論」被斷章取義

洪嘉豪表示完騷後冷靜下來，有反省，可能因自拍而忽略坐得離舞台較遠的觀眾，承認當晚粉絲太熱情，自己太興奮而冲昏頭腦，「開騷前常自我洗腦，想令個騷氣氛良好，見大家開心，我亦興奮過頭，忘記應該要企定定唱歌，事後有些後悔，某些方面是做得不好，汲取今次教訓，下次會做得更好」。

洪家豪解釋「想聽歌嘅，可以返屋企聽都得」是被斷章取義，其實他的意思是之前因為太緊張，想用開玩笑令自己放鬆心情，目的可以好投入享受演出，「因此才說如果想聽100分的演出，就回家聽唱碟較好，經過今次，以後說話會更小心，怕引起大家誤會」。他稱11月跟陳蕾和魏浚笙開騷，如果又再表現太興奮，希望拍檔可以提醒，拉一拉他回來，「澳門當晚可能連導演都太高興，沒有在耳機提我，以後我會盡力表演」。