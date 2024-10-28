胡定欣認與鄧萃雯比較有壓力 黎耀祥籲聽好意見集思廣益

黎耀祥（左）和胡定欣（右）認為比較在所難免，最緊要做好本分。（攝影：鍾偉茵）

【明報專訊】黎耀祥、胡定欣主演無綫台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》開播一周，不少觀眾拿胡定欣跟首兩輯《巾幗》系列女主角鄧萃雯比較，對劇集有讚有彈。兩人昨日聯同其他演員出席宣傳活動，胡定欣承認跟鄧萃雯比較有壓力，會接受不同意見，證明觀眾有看先有評論，都是開心事。黎耀祥認為比較一定有，當年拍《法證先鋒III》都好多人拿他跟歐陽震華比較，最重要做好演出，有好意見就聽，集思廣益，才有進步。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

黎耀祥（祥仔）、胡定欣、蕭正楠、陳曉華和羅天宇等昨日到荃灣宣傳無綫劇《巾幗梟雄之懸崖》，跟現場觀眾玩遊戲和派禮物，祥仔與胡定欣首次公開獻唱合唱版插曲《紅蝴蝶》。祥仔稱插曲重新編曲，與定欣合唱有不同感覺，效果不錯；定欣表示能跟祥仔合唱很開心，二人希望可以拍住上登台掙外快。

祥仔喜觀眾留意角色性格立體

外界對新劇有讚有彈，祥仔自言很少上網，無留意網民留言，主要聽身邊人意見，「有不好的地方就改進，有好評價就開心一下。有些人會有《巾幗》情意結，重提以前點點點，我都講過每套劇都不一樣，開心有些人撰長文分析劇本和人物，收到正面評價，話今次新劇人物性格更加有血有肉」。

定欣表示收到很多複雜評價，聽到不同聲音，「演技上，每次都有好與不好的意見，會重溫自己演出，覺得有些是滿意，有些是做得不夠，都是一個學習階段。現在有種新想法，無論觀眾什麼評價都要接受，因為他們有睇才會有評論，都是件開心事，要多謝大家」。

不受負評影響 最重要做好本分

不少網民將定欣跟前兩輯《巾幗》系列女主角鄧萃雯比較，她承認有壓力，視為好好的體驗，「其實劇集播出時，大概知道會有什麼評論，播了幾集後，我已將專注力重投在人物角色上，不想讓其他評論影響到自己，睇得幾開心」。

將她跟鄧萃雯比較會否覺得不公平？定欣說：「無可厚非，因為《巾幗》是大家心目中的經典，已過了緊張心情，都是集中睇自己角色，不會再想太多比較，因為那個都是我心目中的經典，我只需做好七爺這個角色，跟祥哥好好合作。」

祥仔認為比較是難免，又以自己主演的《法證先鋒III》做例子，稱當時很多人拿他與《法證》系列男主角歐陽震華比較，「始終不同故事，我都是抱住做好本分心態，又好得意，拍完之後大家又說OK，拍第四季又會拿來跟第三輯比較。不緊要，有好意見就聽一下，集思廣益，我們要進步」。

陳曉華暈船浪未獲朱敏瀚照顧

陳曉華與拍檔羅天宇雞啄唔斷，表示大家在討論劇情，投訴天宇不及同劇的戴耀明嘴甜。天宇自言不懂說話，又爆很多男仔、女仔懂得逗陳曉華開心，「見她最近很滋潤、很開心」。

陳曉華與天宇日前出席陳瀅的船河慶生派對，緋聞男友朱敏瀚也在場，是否以「阿嫂」身分出現？陳曉華否認：「我跟陳瀅和劉佩玥合作過《美麗戰場》，我們經常有私下聚會。」她稱一向怕水、怕暈船浪，甚少參加船河，今次為陳瀅慶生才破例，食暈浪丸後有睡意，在船上多休息，沒有參與太多遊戲。朱敏瀚有否照顧她？她口窒窒說：「我……不知他做什麼，靠自己，感覺不到天宇在場。」

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