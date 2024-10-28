何啟華演消防員體力透支暴瘦 林家熙跳樓受傷戲假成真

【明報專訊】何啟華（Dee）和林家熙（Locker）一起受訪宣傳有份參演電影《焚城》，二人戲中飾演消防員，出生入死情同手足，穿上「黃金戰衣」拯救被困火場市民。阿Dee更要抱着一名小孩走一段路，「這場戲拍得很辛苦，劇情講我受了傷，體力下降，還要抱住8歲小孩而行。拍攝前導演問我可以做到幾多個take，我話最多兩take，最終拍了三take。相隔數月要補拍，在現場見到小孩長大了一個碼，個心即刻寒一寒」。他笑言導演若再補拍的話，換過來要小孩抱他。

阿Dee拍救火戲後「謝晒」

阿Dee稱《焚城》是拍戲以來，體能上最辛苦的一部，穿上又重又焗的「黃金戰衣」，進入環境侷促火場拍攝，還要應付多場動作場面，每天如同焗桑拿，收工時像英雄電影結尾，經歷完一場戰爭後，成個人「謝晒」，消瘦不少。不過他認為辛苦也值得，「這種體驗可一不可再，可能沒有人再找我演消防員，今次深深感受到消防員的工作真的不簡單」。

說到難忘場口，阿Dee表示有場感情戲，導演給他空間盡情發揮，「拍了個多小時，導演將我逼到極限，完成後身體真的有點不適，但好爽，原來自己演技可以去到咁遠，幫我增加不少養分」。

Locker愛拍動作片無懼受傷

Locker憶述戲中要由二樓躍下半層，再跳落地下受傷場口，最後戲假成真，右腳韌帶二級撕裂，「我強忍痛楚演出，幸好講我受傷後拐住行，拍攝沒受影響，做自己便可。不過同期還要拍ViuTV《冰上火花》，隻腳腫得好厲害，要坐輪椅去溜冰場開工」。他表示當時不用開工，便去針灸、放血和物理治療。是否已痊癒？Locker說：「行路已沒問題，不用再物理治療，但韌帶沒以前那麼有彈力，要勤力拉筋。」拍戲受傷沒有嚇怕他再接動作片，因為最喜歡拍動作戲。

記者：柯美

攝影：劉永銳

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