【娛樂場】《黑色月光》評價好壞參半 楊茜堯林夏薇「視后對峙」鬥奸

楊茜堯（左）和林夏薇（右）被睇好憑《黑色月光》爭視后寶座。

【明報專訊】楊茜堯相隔6年再回娘家無綫演出台慶劇《黑色月光》，伙拍該台視帝王浩信、視后林夏薇、馬志威、黃翠如、楊卓娜、尹揚明、郭鋒、馬貫東、何廣沛和張頴康等合演，由《新聞女王》總監製鍾澍佳與謝穎再度聯手炮製，關文深和權香蘭聯合監製，以「復仇」為主題，被形容是韓劇《黑暗榮耀》香港版。《黑色月光》在內地首播，日前已大結局，復仇情節引起熱話，除演員演技獲好評，劇情成熱搜話題，包括「女公關機智拆局」、「富豪暴打女網紅」、「名媛背假包風波」；「打林夏薇」的話題搜索量破8億。

《黑色月光》由余滿月「Moon姐」（廖慧儀/楊茜堯分飾）年輕時遭富二代蔣基俊（林俊其/馬志威分飾）強姦，親妹余曦晨（區明妙/黃翠如分飾）亦無辜捲入事件慘被強暴，姊妹險些喪命，展開復仇之路。

死裏逃生的二人不但未能將壞人繩之於法，父母更受牽連喪命，姐姐余漫星（楊卓娜飾）疏遠離棄。被逼至末路的Moon姐決定親自手刃所有害過她的人，忍辱負重18年，靜待復仇時機。

案中有案 劇情曲折反轉

18年後，Moon姐成上流圈炙手可熱的危機公關，處心積慮推行復仇大計，要蔣家父子與共犯繩之於法。孤寂的復仇路上，Moon姐取得卓家千金卓慧雲（林夏薇飾）信任，以及同路人成風（王浩信飾）支持。Moon姐查清昔日真相，面對始作俑者無情反撲，雖排除萬難殲滅壞人，但在復仇過程，發現當年事件案中有案，曲折反轉。

一眾角色各懷鬼胎復仇

除Moon姐瞓身復仇外，林夏薇、王浩信、楊明、馬志威、黃翠如、馬貫東、郭鋒、尹揚明、文雪兒、張頴康等角色同樣有着不同形式的復仇。有網民評論全員認真復仇，還塑造愛情及親情線，劇情燒腦，尤以楊茜堯、楊卓娜和黃翠如的關係，猶如過山車般的姊妹情，引起不少討論。

楊茜堯與林夏薇劇中有多場「視后對峙」場面，不少網民大讚二人好戲，首度挑戰奸角的林夏薇，角色卓慧雲言行大膽出位，備受注目，還有王浩信演「戀愛腦股票男」、「敗家衰格二世祖」馬志威，以及綠葉林景程、馬貫東、老戲骨郭鋒、尹揚明及何啟南，都成為談論焦點。

後段劇情混亂不合情理

《黑色月光》整體評價好壞參半，普遍觀眾對劇集及演員有很高評價，看好楊茜堯與林夏薇憑此劇大熱入圍爭視后。另一方面有網民認為劇情後期顯得有點混亂和不太合理。

有網民總結《黑色月光》，不僅是簡單復仇故事，還探討許多深層次的社會問題，如女性職場競爭、複雜的人際關係，以及人性善與惡，話題引起部分觀眾共鳴。

《黑色月光》翡翠台

10月28日起 逢周一至周五晚9時30分