74歲資深演員李麗麗病逝 數年前肺有陰影未跟進

【明報專訊】資深演員李麗麗前日（27日）離世，享年74歲。昨日傳媒人汪曼玲在社交平台透露李麗麗死訊，指獲通知李麗麗於周日因癌症病逝，文中提到「數年前肺有陰影不去跟進，這月突然發現cancer擴散，住了醫院差不多一個月，昨（前）晚6時許離開」。

好友：佢拖得就拖當無事

汪曼玲同時分享李麗麗的舊照，當中一張跟多名邵氏女星合照，包括井莉、方盈、李麗麗、鄭佩佩及秦萍等，8人中有5人已離世。據資料，該照片是2006年「第六屆華語電影傳媒大獎」活動上合照，另一張照片是40年前李麗麗與文雪兒拍《白髮魔女傳》的劇照。

《明報》聯絡上李麗麗好友Victor Yan，他表示李麗麗末期肺癌，跟她打最後一場麻將後，由朋友送她入院。李麗麗2020年離開效力32年的TVB，當時透露決定退休是因為年紀大，亦提到「有啲唔舒服」。問Victor知否李麗麗為何沒接受治療？他說：「佢拖得就拖當無事。」

拍《遊俠兒》與姜大衛傳緋聞

李麗麗報讀邵氏演員訓練班，16歲入行，以打女姿態展開演藝之路，1970年《遊俠兒》中跟姜大衛合作，擔正女主角，當時她跟姜大衛更傳出緋聞。1980年拍《師弟出馬》跟成龍合作，片中一場跟成龍的對打戲，李麗麗一腳踢飛成龍令觀眾印象深刻。李麗麗曾效力佳藝電視，拍攝《白髮魔女傳》擔任女主角，後來轉投麗的電視與亞視，2000年過檔TVB至2022年退休，曾參演多部電視劇，其中《宮心計》飾演徐媽媽，演出獲大讚。淡出熒幕後鮮公開亮相，據稱她平日最喜歡跟朋友打麻將。

娛樂組