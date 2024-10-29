17歲韓國歌手GYUBIN唱廣東歌 馮允謙讚靚女有才華

【明報專訊】馮允謙（Jay）前晚跟有「小IU」之稱的17歲韓國女歌手GYUBIN在尖沙嘴舉行音樂活動，吸引大批歌迷到場支持。GYUBIN甫上台即以廣東話說：「我愛你哋！」並笑稱廣東話是Jay教她講的，之後邀請觀眾一齊唱歌，「識就大聲啲」。她以結他和鋼琴自彈自唱韓文及英文歌，再獻唱廣東歌《至少做一件離譜的事》及國語歌《小幸運》，又以英語分享感受，「第一次來港表演，心情很緊張，廣東歌很難學，我唱得好聽嗎？」當聽到台下報以歡呼聲，她即派心心稱「I Love You」、「I Love Hong Kong」逗粉絲開心，她續說：「大家反應很好，我很感動，希望下次來開演唱會。」壓軸登場的Jay除與GYUBIN合唱一曲英文歌，也獨唱多首歌，他演唱時興奮滿場飛，還大搞氣氛，叫觀眾亮起手機燈。

Jay受訪時大讚GYUBIN外形高瘦、靚女，且才華兼備，「她識寫歌，很勁，現在才17歲，我生得出她」。他指彼此年紀差距大，慶幸交談沒代溝，「我們分享音樂創作心得，我教她講廣東話，GYUBIN教我扮貓影相手勢，我在她身上都學到新事物，她很聰明，我17歲時仍在讀書發明星夢，未清楚自己想做什麼」。

Jay：不會先生仔後結婚

Jay表示完成3場紅館個唱未夠喉，想去不同地方演出，提到最近跑了10間中學做校園騷，反應不錯，甚至有同事的3歲小朋友都認識他的歌，開心見到觀眾層面拉闊。問可有計劃生小孩？他說：「有想過，但不會在呢刻，我為事業拼搏中，怕沒時間照顧，而且我思想傳統，一定不會選擇先生仔後結婚。」

記者：鍾一虹