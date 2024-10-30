內地紀錄片無緣角逐奧斯卡最佳國際電影 《里斯本丸沉沒》英語對白超標遭DQ

內地首次以紀錄片出戰奧斯卡最佳國際電影，卻出師不利，但《里斯本丸沉沒》仍可報名角逐最佳紀錄片。

奧斯卡最佳國際電影參賽規定要一半以上對白為非英語，但《里斯本丸沉沒》訪問了不少當年沉船的英國戰俘後人，或者因而不符規定。

【明報專訊】香港早前以《九龍城寨之圍城》報名角逐第97屆奧斯卡最佳國際電影，內地則首次以紀錄片《里斯本丸沉沒》上陣；不過據多份美媒報道，《里》片由於不符要超過百分之五十以上非英語對白的規定，遭取消資格，而且已過截止報名日期，未能另找電影替代，但《里》片仍可爭取最佳紀錄片入圍資格。

《里斯本丸沉沒》由方勵執導及監製，在內地上映54天累收逾4400萬人民幣，成績不錯，而且有份角逐第37屆中國電影金雞獎最佳紀錄片。

仍可角逐最佳紀錄片

根據內地百度百科資料，2014年方勵為韓寒執導的《後會無期》到浙江省舟山市東極島拍攝期間，聽到當地漁民提及附近一艘沉船的故事深受震動，這艘沉船正是「里斯本丸」號，但相關歷史記載甚少，方勵花了不少時間勘測沉船，蒐集資料，又邀請《里斯本丸沉沒：英國被遺忘的戰時悲劇》（The Sinking of the Lisbon Maru: Britain's Forgotten Wartime Tragedy）作者Tony Banham擔任顧問，找到300多名親歷者的後代，並訪問了當中百多人，試圖還完該段歷史。早前英國外相林德偉（David Lammy）訪華，外長王毅便提到《里》片，稱電影讓人重溫中英並肩作戰抗擊法西斯的共同記憶。

《里斯本丸沉沒》講述二戰期間1942年10月，香港已淪陷，日軍徵用貨輪「里斯本丸」號從香港運送英國戰俘往日本，途經東海時被美國潛艇的魚雷擊中，384名英國戰俘獲中國漁民救起，828人因溺水或逃跑時遭日軍射殺而罹難。方勵訪尋英、美、日、中當事人及其後代，未知是否因此超出奧斯卡對最佳國際電影的規定：對白必須一半以上為非英語，最終遭撤銷參賽資格。綜合多家美媒報道，《里》片於10月2日最佳國際電影截止前不久才報名，所以已不能另找電影代替，不過《里》片仍可角逐最佳紀錄片。

奧斯卡將於12月中公布初步入圍名單，過去以內地名義出戰的電影，僅張藝謀執導的《菊豆》及《英雄》能打入最佳國際電影最後五強，兩片亦未能奪魁。今年香港及台灣分別以《九龍城寨之圍城》和《老狐狸》報名角逐奧斯卡最佳國際電影，馬來西亞亦首度派出華語片《富都青年》參賽。

另一方面，今年3月舉行的第96屆奧斯卡頒獎禮錄得1950萬觀衆收看，成為近4年新高，加上節目贏得艾美獎，前日宣布上屆監製拉兹卡普（Raj Kapoor）與姬蒂穆蘭（Katy Mullan）將會回歸，哈密斯咸美頓（Hamish Hamilton）亦會第五度為頒獎禮執導。據悉名嘴基梅爾（Jimmy Kimmel）已拒絕擔任來年頒獎禮司儀，相信製作團隊首要任務是確定主持人選。