梁朝偉謙稱未夠班當評審主席 同杜琪峯分享東京搵食

【明報專訊】第37屆東京國際電影節前日揭幕，主競賽單元評審主席梁朝偉昨日上午率領評審團包括香港導演杜琪峯、《告白》日本女星橋本愛、《夢鹿情緣》匈牙利女導演伊迪高安怡迪（Ildiko Enyedi）及《緣份春色》法國女演員琪亞拉馬斯杜安尼（Chiara Mastroianni）出席記者會。梁朝偉表示從小已喜歡電影，「目前仍然維持每星期到戲院睇四五部電影的習慣」，但承認以觀眾和評審身分入場「完全是兩回事」，謙稱自己當評審主席「恐怕未夠學歷，或者不夠醒目」。被問到今屆入圍主競賽單元的15部電影中，華語片佔5部，包括內地男星董子健自編自導自演《我的朋友安德烈》、張艾嘉主演台灣片《女兒的女兒》，以及《踏血尋梅》翁子光執導、劉青雲主演港產片《爸爸》等，梁朝偉對此有何看法？他笑言：「我還未看過它們，其實不止華語片，所有參展作品包括來自內地、香港、台灣、韓國及日本的水準都很高，期望它們都有好成績。」

曾跟梁朝偉合作《暗花》的杜琪峯表示，過去每年平均到東京旅遊數次，「主要是享受日本美食，今次跟梁朝偉一邊睇戲，一邊分享心水餐廳名單」。對於擔任評審員一職，杜琪峯坦承過去睇戲「總是帶着期望入場，結果大多失望而回」，如今嘗試放下成見，相信直覺，「就讓自己沉浸於電影世界」。

橋本愛自認與東京國際電影節關係不淺，早於2021及22年已擔任宣傳大使，充當評審團員則屬首次，「能與一眾出色的電影人一起擔任這重要角色，令我緊張得發抖，同時也很光榮，或許這輩子再沒有此機會，所以要好好享受」。