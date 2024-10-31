電影市道疲弱 《焚城》投資億元驚蝕本 安樂老闆江志強盼新片種殺出血路

【明報專訊】安樂影片公司總裁江志強是當今影圈中流砥柱之一，面對香港電影市道疲弱，仍努力不懈打逆境波，迎難而上拍產港片，還親自出馬為監製的《焚城》宣傳。他承認花億元投資新片，好擔心蝕本，不過相信做好本分將電影拍好，一定會有觀眾。江志強稱電影生意難做，自己不是超人，不懂如何拯救香港電影業，只抱住拍好電影宗旨，相信定有捧場客，又鼓勵同業拍戲要膽大心細，「香港電影要往上走，必需勇於嘗試，尋求新類型片種」。《焚城》導演潘耀明稱拍攝時要克服種種難關，除靠台前幕後共融合作，未來電影發展，栽培人才也是要訣。

記者：柯美

攝影：劉永銳

劉德華、莫文蔚、謝君豪、王丹妮和魏浚笙等主演新片《焚城》11月1日上映。導演潘耀明和監製江志強日前接受《明報》訪問，對於拍攝以輻射泄漏為題材的災難片，江志強表示香港電影要往上走，必需尋求新類型片種，因此他經常留意不同事物，透露新冠疫情期間，編劇給他看了一篇關於輻射的報道，看罷覺得可以拍成災難片，「事件發生在香港，對我來說很重要，因香港電影就是要發生在香港，報道關於有毒的洋垃圾，一些發達國家的電子垃圾，居然有很多轉運來港，卻沒人知，亦沒有人關心。於是我和編劇着手構思劇本和蒐集資料」。洋垃圾是指經由外國進口的固體廢物，進口時可能通過行賄取得入口批文，經走私渠道或水客偷運等手段運到各地方。

江志強稱撇開「洋垃圾」問題是否嚴重，只希望透過電影喚醒大眾關注，自己以前亦跟很多香港人一樣，只關心靠近身邊的事情，離遠一點的東西漠不關心，強調《焚城》沒有說教，出發點是題材可以拍成商業電影，帶給觀眾感觀刺激及感動。

導演潘耀明嘆拍大場面多阻滯

戲中有大量爆破、動作場面，涉及很多人，潘耀明承認拍攝時有一定難度，香港人煙稠密，可提供拍攝而又對市民大眾不造成影響的地方實在不多，如片中涉及回收場，看似簡單，籌備時嘗試尋找，遇上不少障礙，「原本計劃找一個很大的地方，將所有場景放進去，整個拍攝進度會較為理想，可惜沒那麼大的地方，或已作商業用途，當中遇到不同變化，這是拍《焚城》最困難之處。其次是爆破場面，目前香港拍攝條例，晚上11時後，不可以拍爆破和槍戰等影響民居，所以要在指定時間內完成，又要遠離民居，可能性真的很少，我們在這方面花了不少心思」。

潘耀明表示台前幕後一條心團結，拍攝相當順利。有否發生意外？他說拍這類型戲，多少也有危險，大型爆破場面比較安全，因大家知道嚴重，會提高安全意識，由排練到拍攝都打醒十二分精神，「一些小動作反而出意外，其中一場講一班消防員，穿上黃金戰衣、戴上面具衝入火場，拍wide shot時，覺得既然觀眾都看不見他們面孔，建議用替身代替。一班年輕演員很投入，很想親身上陣，林家熙（Locker）拍一個簡單從樓梯躍下鏡頭，不慎扭傷腳部，導致韌帶撕裂，結果休息了10幾日才重回劇組拍攝」。

潘耀明很佩服新生代演員，大讚他們有勇氣及堅毅，在一班資深演員帶領下，他們做得更加好，「最好的景况是老中青演員共融演一部戲，這是電影未來方向。每個演員都很有潛質，但有潛質亦要栽培及個人努力，只要肯努力，相信每個新演員將來都可以獨當一面」。

觀眾需要娛樂 好戲定有捧場客

《焚城》後期製作涉及數千個電腦特技（CG），製作費不菲，江志強不肯透露埋單總數，「總之過億元」。說到現在香港電影市道疲弱，之前有幾部大片，票房都不似預期，損失慘重，會否擔心《焚城》難以歸本？江志強承認現在市道確實艱難，近年多部電影的票房都較預期收得少，觀眾亦愈來愈挑剔，不過他相信做好本分將電影拍好，一定會有觀眾，「你問我擔唔擔心蝕本，答案係好擔心！」

身為安樂影片公司負責人的江志強在圈中打滾數十年，會否覺得因為現在資訊發達，加上網上頻道大行其道影響，令觀眾入戲院睇電影的意欲下降？他表示有很多人做過這方面調查，各方面原因都存在，「我依然相信只要將電影拍好，觀眾一定會回歸戲院，始終觀眾需要娛樂，問題是業界如何鞭策自己，將內容做到最好」。

佩服劉德華做人做事皆有才

近年有電影公司因多部片虧損嚴重，突然「縮沙」不敢開戲，之前有報道指謝霆鋒執導的《新警察故事2》及與陳偉霆合演的《無限任務》、 MIRROR成員呂爵安主演的電影均煞停。安樂影片公司開戲會否也變得謹慎，未來也減少開戲？江志強稱其公司一向謹慎，開戲量不多，量力而為，「安樂公司出品的電影由籌備至完成，每部都需時五六年或以上，《焚城》也花了多年時間。無話擔憂與否，做到就做，我們的能力只能做到這個量。拍電影不是做製衣，一口氣車幾批衫，電影要慢慢製造出來」。

江志強佩服共同監製《焚城》的劉德華，讚對方無論做人與演戲都好叻，二人已合作過多部電影，信任度很大，所以大家好自動波，合作得非常流暢和開心。

不認同現今電影題材受局限

至於影圈該如何自救？江志強稱自己不是超人，沒那麼偉大識如何拯救電影業，只懂盡量將電影拍好，「不認同有人稱現在電影題材受到局限，大家都說沒有題材，八九十年代電影圈也被指是文化沙漠、冇題材，但何來有那麼厲害的電影走出來，更威振四方？既然當年都可以，最重要是事在人為，鼓勵大家大膽一點」。

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