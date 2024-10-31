梅啟明工傷索償敗訴 付7.2萬訟費 涉事餐廳申請頒令破產

梅啟明被曾任職的餐廳入稟高院要求頒令破產。（資料圖片）

【明報專訊】已故歌后梅艷芳的母親覃美金（梅媽）與兄長梅啟明近日先後惹官非被申請破產。梅啟明去年3月在銅鑼灣「水門雞飯」餐廳工作期間，左腳失重心倒地，他去年9月入稟區院，要求餐廳支付因工傷而拖欠的工資。法官裁定梅啟明敗訴並駁回上訴，梅啟明須付7.2萬元訟費。

案件排期12．31聆訊

涉事餐廳的公司前日入稟高等法院，要求頒令梅啟明破產。司法機構網頁顯示，案件排期於今年12月31日下午二時半聆訊。破產呈請人為商維餐飲管理有限公司（Goodwill Catering Management Limited），被呈請破產者為梅啟明。

翻查報道，區院法官今年就梅啟明向餐廳追薪案裁決，指梅啟明滑倒相當可能因本身病患引致，未能證明他是因工受傷，遂撤銷梅的申索，下令梅啟明向餐廳支付4.7萬元訟費。梅啟明其後上訴失敗，須額外多付2.5萬元訟費。此外，梅啟明曾於2013年興訟被判敗訴，遭頒令破產。

至於100歲梅媽於10月14日被債權人律政司入稟高等法院，要求頒令她破產，案件排期於2024年12月17日聆訊。梅媽過去曾被法庭頒令破產，2016年4月結束破產令，翌年因欠下法律訟費約13萬元，遭兩名曾任其破產受託人會計師入稟再度申請破產。梅媽其後繳還欠款，獲法庭批准撤銷破產呈請。對於今次被律政司入稟頒令她破產，梅媽早前受訪時稱是梅啟明用她的名義打官司，家人會交律師處理。

【案件編號：HCB 7513/24】

記者：陳家怡