《行動倒數》Netflix收視登頂

【明報專訊】影視串流平台Netflix公布10月21至27日的一周收視，《蜘蛛俠》導演森雷米（Sam Raimi）監製的《行動倒數》以2020萬觀看次數，不但在英語電影收視榜稱冠，亦是上周Netflix最好成績作品。《行》片由《風河谷謀殺案》姬絲艾斯比（Kelsey Asbille）與《非凡生命歷》芬韋羅克（Finn Wittrock）主演，講述女子在偏僻森林被變態殺手注射麻痺劑，身體無法動彈，只能奮力求生。同樣講述連環殺手的《慌心配對》以1320萬觀看次數，排在《行》片之後；紀錄片《糖衣惡夢：我經歷的那場網絡詐騙》則位列第3。法國片《一家閉眼狼人夜》成績亦不錯，以1750萬觀看次數在非英語電影收視榜登頂；印尼《叛影浪客》及波蘭《劫後難逃》分佔亞季。

《依法犯法3》、紀錄片集《黃道殺人魔再揭秘》及《領地之爭》順次為英語節目收視三甲；《依法犯法》首季亦重新上榜，佔第8位。非英語節目方面，意大利劇《真假暮戀》、日本動畫《龍珠大魔》及《DAN DA DAN》佔收視冠亞季，不過《龍珠大魔》未有在香港Netflix上架；韓劇上周成績一般，《地獄公使2》、真人騷《黑白大廚：料理階級大戰》、《貞淑的推銷》及《媽媽朋友的兒子》分佔第5、7、8及第9位。