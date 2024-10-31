狄美摩亞妮歌潔曼爭主角獎 《阿諾拉》角逐葛咸4獎領先

《阿諾拉》自5月在康城世界首映後接連得獎，除奪金棕櫚之外，又獲葛咸獎4項提名，開啓進軍奧斯卡之路。

【明報專訊】旨在表揚優秀獨立製作的葛咸獎（Gotham Award）前日公布提名名單，《歡迎光臨夢幻樂園》導演辛貝克（Sean Baker）憑《阿諾拉》（Anora）繼贏得今年康城影展最高榮譽金棕櫚獎後，將角逐葛咸最佳電影、導演、主角及配角合共4獎，領先其他候選作品。候選最佳電影除了《阿諾拉》，還有《挑戰者》、《Babygirl》、《A Different Man》及《Nickel Boys》；辛貝克將在最佳導演迎戰《乘著光的幻想》印度女導演帕雅卡帕迪亞（Payal Kapadia）、《超自然電視》珍申布倫（Jane Schoenbrun）及《狗陣》內地導演管虎。

葛咸獎的演員獎項不分性別，主配角各有10個入圍名額；在《阿諾拉》扮演脫衣舞孃的美琪麥迪遜（Mikey Madison）將在最佳主角挑戰《Babygirl》妮歌潔曼（Nicole Kidman）、《完美物質》狄美摩亞（Demi Moore）、《The Brutalist》艾恩布迪（Adrien Brody）、《 Outrun》莎愛絲露娜（Saoirse Ronan）及《The Last Showgirl》彭美拉安德遜（Pamela Anderson）等。《乘著光的幻想》、《邊境煉獄》、《霧旅人》角逐最佳國際電影；最佳紀錄片則是《Vermiglio》、《回歸達荷美》、《戰場上的無仁通話》及《家不成家—我生於巴勒斯坦》之爭。濱口龍介憑《無邪之境》獲最佳劇本提名；《弟弟》王鹿山則角逐最突破演員。頒獎禮將於12月2日在紐約舉行。