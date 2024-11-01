東京電影節 洪金寶稱舊法教武今或涉虐兒 黃子華爆金句：死亡必發生，但也很陌生

【明報專訊】《破．地獄》最近入選第37屆東京國際電影節世界焦點單元，編導陳茂賢、主角黃子華、許冠文、衛詩雅繼出席開幕禮後，前晚（30日）到日比谷的戲院會見影迷，大批居日港人前來捧場。黃子華用日語打招呼，還爆出金句「死亡必發生，但也很陌生」。另外，洪金寶聯同《蕩寇風雲》日本男星倉田保昭及《九龍城寨之圍城》動作指導谷垣健治出席TIFFCOM研討會，分享拍攝動作片心得；今日會出席大師班的洪金寶笑言，若以從前教功夫的方法教現在的孩子，他可能已涉虐兒，判監150年。

記者：蘇珮欣

洪金寶在太太高麗虹陪同下現身東京電影節，除了倉田保昭及谷垣健治，伍允龍、衛詩雅亦有現身。洪金寶表示香港電影金像獎最初沒有動作指導獎項，後期才增設，對武指算是安慰；又稱有沒有獎不是問題，最重要是承傳下去。

盼與倉田保昭再合作

洪金寶曾跟倉田保昭合作，讚對方「爽快正」，希望大家可以再合作。洪金寶自言也是武指，所以拍《九龍城寨之圍城》時不會指指點點，一切聽從谷垣健治安排。談到AI發達，對武指是否有幫助，洪金寶說：「最好AI幫我唔使郁就可以打，舒服收錢，但都係唔得，武指要用人腦去諗，去設計動作，唔可以就咁樣用電腦做到所有嘢。」洪金寶多次呼籲若要香港電影發光發亮，希望觀眾多入戲院買票撐港片，最好日日包場日日睇。

有觀眾提到香港演藝學院至今仍未有關於武術課程，洪金寶亦有相關想法，「應該點樣去教多啲新人？最重要即使教小朋友，冇機會畀佢哋出頭及冇機會拍電影，教完學完功夫唔通賣叉燒包咩？」洪金寶又搞笑稱如果用他以前教功夫的方式，現在可能涉虐兒，被判監150年。

《破．地獄》前晚在東京舉行首場見面活動，導演陳茂賢、黃子華、許冠文及衛詩雅晚上約10時半現身戲院，台下觀眾歡呼，當中不少居日港人舉牌捧場。黃子華用日語打招呼，「我是在《破．地獄》飾演道生的黃子華，大家好」。許冠文稱大家剛看完電影，應要先思考，「大家平靜了才可以傾」。台下有觀眾回應，「見到你們，無法平靜下來」。導演陳茂賢表示疫情期間失去很多親友，出席了不同形式的葬禮，啓發他拍此片，「那段時間經歷人生低潮，面對生離死別，感到不捨，如何接受生老病死，對在生的人很重要」。當大會翻譯員發言時，坐在旁邊的黃子華，對陳茂賢說，「我好像聽得懂日語」，十分搞笑。

朱栢康驚喜現身

黃子華稱拍攝此片學習到為死人化妝及換衫，「還知道在香港這工作可以收幾多錢！」許冠文表示其角色不善辭令，個性嚴肅，跟他本人完全相反，所以要學習如何演出來。衛詩雅則稱學會了破地獄儀式及急救。黃子華提到片中有一幕幫土葬先人「執骨」，殯儀顧問告訴他某次開棺後發現屍身仍在腐化，「那陣臭味強烈到可能遠至京都也聞到」。他表示每拍一場戲也在長知識，並爆出金句「死亡必發生，但也很陌生」。

許冠文自言沒為電影做資料蒐集，因為怕鬼，所有資料都是由導演負責。陳茂賢稱花了年半時間蒐集資料，「破地獄」儀式是香港的非物質文化遺產。黃子華擔心內容太多，翻譯員應付不來，提醒導演要精簡，場面搞笑。衛詩雅透露小時候看破地獄儀式，只覺厲害，拍完戲才知每個步驟都有意思，如9塊瓦磚代表9層地獄，捧着神主牌跳火圈是帶先人離開地獄。

活動尾聲，有份演出《破．地獄》的朱栢康從觀眾席驚喜現身，黃子華指他是「臥底」，混入觀眾席觀察反應。陳茂賢稱希望大家看完電影後心情能轉好，「有什麼地獄，就破了它吧！」

黃子華深夜遭港迷包圍

黃子華深夜離開戲院被大批粉絲包圍，他連聲感謝大家的支持，又安慰想哭的粉絲；聽到有粉絲說「我們是香港人呀！」他即揮手回應，十分親民。有居日港人黃小姐向本報透露，以前會返港睇黃子華的棟篤笑，又謂人生購買首張專輯正是黃子華的《關老三》，很開心在東京見到他，還自拍合照。