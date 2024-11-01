劉德華台北演唱會首場遇颱風取消 歌迷場館外嚎哭 遷怒北捷向主辦方施壓

台灣女藝人徐小可稱看華仔演唱會是半輩子的夢想，說時爆喊，要兒子攬攬安慰。（網上圖片）

【明報專訊】劉德華展開巡迴演唱會《今天……is the Day》屢出現突發事故，早前在內地完成36場演出，其間發生驚險場面，上海站演出他在3米高的狹窄高台獻唱，在毫無安全措施下跪滑跣出去，幾乎懸空。深圳演出因舞台地面機關突然打開，他一隻腳踏空摔倒，雖只是手指受傷，演出繼續，但已令歌迷擔心，之後在澳門與馬來西亞的演出順利完成，台灣站原定昨晚起一連四日在台北小巨蛋開唱，但遇上超強颱風康芮，首場演出要取消，期待華仔演唱會的歌迷十分失望，有人崩潰嚎哭。大會宣布11月2日（周六）中午12時補場，歌迷對62歲劉德華一日內演出兩場演唱會大感心痛。

娛樂組

劉德華（華仔）睽違11年再於台北小巨蛋舉行演唱會，令當地歌迷期待多時，由於超強颱風康芮襲台，前日有關演唱會是否如期舉行已成熱話，當時主辦方在社交平台發布如期舉行的消息，提醒大家「計劃好行程，攜帶雨具，留意最新天氣警報，小心安全」，令歌迷鬆一口氣。

周六中午12時補場

至昨午3時，有關方面突公布昨日場次停辦，「主辦單位超級圓頂接獲場地單位台北捷運（北捷）公司通知，要求停辦10月31日晚上19：30場次。我們正積極和各單位討論補辦今（昨）日取消之場次。針對所有的觀眾造成不便，我們深感抱歉」。文中提到可全額退款，隨後公布補場安排，於11月2日中午12時補場，即華仔要一日內唱兩場。

是次劉德華演唱會不單是歌迷關心話題，更成為社會議題，前日網上有演唱會如期舉行的消息即被網民洗版，認為安排不妥當，連華仔也被鬧；有批評他美其名「寵粉」，但此舉是無視颱風中歌迷的安全，認為如果因此發生意外，或造成交通問題等，是將壓力轉嫁給社會承受。

由於昨日早上仍未公布演唱會取消，有歌迷從台中、台南等地出發到小巨蛋場館附近，下午3時公布演唱會取消時，已有歌迷聚集在場館外，接受傳媒訪問時，有歌迷崩潰嚎哭，稱難以接受，亦有遷怒北捷給演唱會主辦單位壓力。提到要顧及民眾安全？有歌迷說可以負責自己的安全，狂鬧「酸民」給有關單位壓力。

徐小可爆喊 半輩子夢碎

北捷代表稱基於安全的考量，跟主辦單位協調，決定取消演出。有歌迷在北捷的社交平台留言鬧爆，「為什麼要施壓主辦單位？大家都是成年人，能不能前往，應該是可以自己評估的吧」、「我不搭捷運也可以到小巨蛋，到底是關你北捷什麼事！」不過也有認為取消演唱會是正確處理，安全為上。

台灣藝人徐小可是華仔歌迷，她早上已化妝打扮，準備由台中的家到台北捧華仔場，結果演唱會取消。她的丈夫阿Ben拍攝心情跌落谷底的太太，她稱購買華仔演唱會不容易，很多人幫忙，但取消了，她邊說大家應安全為上，但忍不住淚水，稱看華仔演唱會是她半輩子的夢想。

有擔心華仔一日唱兩場

對於大會公布11月2日補場，有網民在大會的社交平台留言：「一天兩場！對體力真的很大考驗，加油加油」、「辛苦華仔了！」