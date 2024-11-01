游學修角逐金馬影帝光宗耀祖 鍾雪瑩兩度爭影后無壓力

【明報專訊】黃修平執導新片《看我今天怎麼說》前晚在21屆香港亞洲電影節舉行首映禮，游學修、鍾雪瑩、吳祉昊及聾人演員等齊到場分享拍攝難忘事和感受。為呼應電影題材，大會安排專人即場手語翻譯。黃修平透露5年前已開始構思，認為此類題材較少且具意義，大讚片中聾人演員好有生命力。

游學修苦練手語一年 辛苦又幸福

游學修為演繹角色，苦練手語超過一年，每星期均上堂學習，過程辛苦又幸福，獲認同演得似模似樣感開心，「片中要做流暢的手語好有難度，就似不識法文要演法國片，想練到滾瓜爛熟，所以很有壓力，好彩其他聾人朋友說我OK才放心。由於此片很少對白，導演笑說要取走我強項」。鍾雪瑩稱拍攝前曾學過手語，跟游學修上堂旁聽練習。

游學修與鍾雪瑩憑《看我今天怎麼說》入圍角逐金馬獎影帝及影后，當日獲知入圍消息時，游學修的反應是「哭咗」，「入圍有光宗耀祖感覺，真的好開心，因為好耐沒拍電影，也是很大鼓勵，證明我仍是演員。（如果得獎會否上台用手語致謝辭？）拍完該片後，大部分手語已忘記，不過稍後出席頒獎禮，最主要是上堂，看齊其他入圍電影」。

繼去年《填詞L》後，鍾雪瑩再入圍角逐金馬影后，游學修笑她兩次光宗耀祖。她表示爭獎沒壓力，「今次的候選人有好多是前輩，能夠去見識，有份參與其中已好開心」。她表示沒幻想能與游學修一齊上台領獎，因最大的願望是入圍，現已實現，所以不會期望太多。

記者：林蘊兒