李駿傑練日文備戰音樂會 李幸倪事業為重唔恨嫁

【明報專訊】李駿傑（Jeremy）與李幸倪（Gin Lee）昨日到銅鑼灣出席時尚品牌活動。聖誕將至，Jeremy稱媽咪近聖誕節生日，會買禮物給對方，「去年送手袋，今年會送手鏈。我平時不會亂花錢，有適合的東西才會買，其餘會儲起來、做定期，自己理財，媽咪不會管」。他表示想帶媽咪去旅行，但她有搭飛機恐懼症。可以坐郵輪？他說：「坐郵輪要請一個月假，我未來很忙，暫時未能遠行。萬聖節都要留在家中為稍後赴日本出席音樂會做準備，練習用日文介紹自己和日文歌。」

Gin Lee食止痛藥出戰排球賽

Gin Lee早前負傷出席校園排球賽，結果傷上加傷，翌日早上6時痛到醒，要緊急求醫。Gin Lee表示已痊癒，否則不能穿高跟鞋出席活動。她指為應付該場排球賽，早一個月已開始練習，可能久沒打排球，肌肉未適應，因而拉傷大腿肌肉，行樓梯舉步維艱，即時去睇醫生做物理治療，醫生說最快兩星期才復原，唯有食止痛藥落場完成賽事，「比賽時不痛，但第二朝早先出事！」

Gin Lee表示願望跟家人環遊世界，但現在事業為重，希望幾年後可以實現，最想去如詩如畫的瑞士。將來可以去瑞士度蜜月？她即避談道：「睇吓點。（是否計劃幾年後結婚？）未有計劃，想在事業上再衝刺，我年紀不少，趁現在還有人聽我唱歌，就多唱幾年。」是否跟男友有共識？她沒回答。有報道指她已有拍拖7年、感情穩定的男友？她說：「我沒正面回答過，睇吓就算，別認真，有好消息會通知大家。（是否拍拖7年？）數字唔好執著。（同門衛詩雅快將結婚，會否恨嫁？）不會，恨嫁一早就嫁，在這方面沒給自己規限，隨緣吧！」男友可曾求婚？她繼續避談。

記者：柯美