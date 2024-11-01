玩轉萬聖節 陳展鵬一家三口扮吸血鬼 楊洛婷變身屍新娘 兒子受驚大哭

【明報專訊】萬聖節嘩鬼出籠，陳展鵬一家三口扮吸血殭屍家族，由化妝、服飾、佈置到攝影也十分認真，獲網民大讚。陳展鵬扮吸血鬼，太太單文柔飾演被他吸血的女主角，女兒「小豬比」穿上黑色和橙色的服裝，面上畫有蝙蝠圖案，十分可愛。陳展鵬形容跟太太的合照，「終於搵到個女主角，可以吸血喇！細個嘅時候好多人話咀嘴會生BB，有無人聽過吸完血都會生BB？明明萬聖節要扮恐怖，但係都要玩反差，唔通真係負負得正？總算有機會留低一個紀念喺萬聖節，出年再玩過」。有網民對陳展鵬的留言解讀為「暗示太太有BB」，也有網民留言求證，但他沒回覆。

楊洛婷與老公黃天翱（Tim）及子女以喪屍造型出動，楊洛婷化血盆大口妝的屍新娘造型有點嚇人，原本一家四口在街上拍短片，最搞笑是她靠近3歲兒子Tristan時，兒子受驚大哭。楊洛婷委屈稱今年的化妝與造型是兒子選擇的，但他因此嬲了媽媽。

炎明熹扮燒鵝 文雪兒變「包租婆」

被指因合約問題遭TVB冷待的炎明熹（Gigi）日前跟「聲夢」好友鍾柔美、張馳豪及潘靜文等到主題公園參加哈囉喂活動，Gigi特別解釋一身裝扮並非扮日本幽靈，她說：「今次我扮嘅係燒鵝，頭上兩把火，再加胸前的燒鵝」。何超蓮日前也跟朋友提早玩cosplay，穿上黑膠垃圾袋似的服裝只露面，加上簡單化妝變成可愛垃圾袋。梁思浩也應節玩cosplay，在其豪宅穿上蜘蛛俠貼身衣，嫌有點敷衍。文雪兒以簡單道具，膠髮卷與香煙配合表情扮「包租婆」，她留言：「其實我好elegant㗎！」

娛樂組