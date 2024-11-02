TVB節目巡禮 馮盈盈張曦雯陳自瑤性感搶鏡 陳曉華受力捧佔4劇封「劇后」

【明報專訊】無綫昨日於將軍澳電視廣播城舉行《TVB同行創新節目巡禮2025》，逾百藝人盛裝出席，大合照三視帝陳豪、譚俊彥及黎耀祥與視后蔡思貝、龔嘉欣站中間位置，陳煒、張曦雯、陳自瑤、陳曉華、馮盈盈、陳星妤及劉穎鏇以性感打扮搶鏡。現場公布來年15部劇集中，陳曉華佔4部最多，成2025年無綫「劇后」，馬國明與馬貫東則各佔3劇。陳曉華與朱敏瀚傳緋聞後首度同場，出場時隔着張振朗及劉穎鏇，之後亦避忌拒合照，朱敏瀚稱怕公司鬧，陳曉華歡迎與朱敏瀚演情侶。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

無綫公布來年15部劇集有已完成及開拍中的《金式森林》、《非份之罪》、《香港探秘地圖》、《死有對證》、《刑偵12》、《巨塔之后》及《臥底嬌娃》等；還有籌備中的《造星帝國》、《璀璨之城》、《俠醫》、《玫瑰戰爭》及《新聞女王2》等。16部綜藝節目包括《與天地對話》、《江湖見》及《我有我女程》等。

朱敏瀚怕公司鬧避合照

陳曉華明年有4部劇，包括《金式森林》、《死有對證》、《夫妻的博弈》及《新聞女王2》，她表示好開心，覺得幸運，「我很怕沒工作，近兩年工作不停，希望打好事業基礎，之前演的角色都是戀愛腦，最近回看《巾幗國梟雄之懸崖》演出，相比胡定欣，覺得自己被比了下去；之後新劇《夫妻的博弈》演女強人，希望有突破」。她與朱敏瀚同場避合照，後者稱怕被公司鬧，陳曉華則說他們私下有傾偈，只是不想多提緋聞，但歡迎跟對方一起拍劇，「演情侶、情敵、父女都可以。（曾說5年內不結婚，可有跟朱敏瀚商量？）這是我的人生計劃」。

蕭正楠：有好消息翠如會公布

傳懷孕的黃翠如沒現身宣傳主持節目《我有我女程》，司儀馮盈盈稱她要「養……精蓄銳」，翠如老公蕭正楠解釋太太要拍廣告才缺席。是否即將有好消息公布？他笑說：「我不知道，好多事都睇天意，她最近去內地做直播都著鬆身衫，她很愛惜大家，如果有好消息一定會公布。」

張曦雯視楊茜堯神級對手

黎耀祥除主演劇集《香港探秘地圖》外，又與麥長青主持旅遊節目《江湖見》，認為很值得拍，今次會遊覧著名作家金庸小說內曾提及的景點，如華山、煙雨樓等，「我由細到大都好喜歡中國歷史，今次可以走勻中國九個省，算是圓心願。」

張曦雯開心獲不少客戶稱呼《企業強人》角色「宋翹」。是否增加爭視后信心？她說：「信心不能無，但今年對手很強，《黑色月光》楊茜堯是神級對手，我不知道能否入圍五強。」

陳豪：送禮物給老婆不計價錢

陳豪成為場中最受歡迎藝人，不停被客戶要求合照，笑言已習慣，每年盛事逗客戶開心，跟大家打成一片是好事，獲很多客戶支持，「現在多了內地工作，但不會移居內地，始終以香港為家」。太太陳茵媺早前曬60萬元手袋，令網民驚訝。被指寵妻的陳豪稱寫的價錢是錯，認為送禮物給太太講心意，不是計價錢，最緊要老婆開心。挑戰做張智霖2.0？他說逗太太開心有很多方法，可以親親、讚她好靚！

陳自瑤忙為雙11做直播帶貨，沒空看老公王浩信主演劇集《黑色月光》。王浩信已離巢無綫轉簽內地公司，她說老公不用工作時會回港陪女兒。不用陪她？陳自瑤說不用，自己都很忙，女兒12歲變得獨立，有自己朋友圈，萬聖節約同學去玩。

蔡思貝拍旅遊節目曬黑兼消瘦

蔡思貝鼻子和人中位置出現黑印，外表消瘦，解釋剛拍完旅遊節目，從索科特拉島回港，當地太陽猛烈，拍攝消耗體力，加上全身皮膚曬黑兼甩皮，令面部輪廓更突出。她覺得主持這節目很有意義，有機會見識一個被譽為最似外星的零污染地方，又預告節目中吐露心底話，還收到驚喜而爆喊。她已一年沒拍劇，終於等到新角色，年底開工。古佩玲澄清日前被拍到與神秘男一起放狗，對方是阿嫂的弟弟，事後已即時在社交平台解釋，緋聞男友陳浚霆關注發短訊問她「係咪可以約食飯？」她甜笑說：「他約我都會去，我知他都有養狗，但未試過一起放狗。」

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