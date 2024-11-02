梁朝偉感激王家衛指導 杜琪峯嘆拍戲自由度減

【明報專訊】今屆東京國際電影節主競賽單元評審主席梁朝偉接受大會官方刊物訪問，表示每次拍戲都會花大量時間準備，「準備時間愈長，愈易投入角色」，所有劇本和資料都會變成他代入角色的養分。梁朝偉曾跟不少名導演合作，坦承王家衛對他影響最大，「跟他拍戲之前，我甚少在片場提出自己想法，是他鼓勵我勇於表達，此舉令我眼界大開」。至於跟香港以外地區的導演合作有何困難？梁朝偉稱只需專注自己需要之事，導演自能明白「演員已付出所有」，然後便會尊重他，就算彼此語言、文化不同，也能互相理解；至於未來會有什麼機會降臨到他身上，「交由命運決定」。

另一主競賽單元評審杜琪峯昨天與《殺人告白》日本導演入江悠對談，後者稱「從小就愛看港產片」，最喜歡杜琪峯執導的《鎗火》和《放逐》，有傳後者在沒有劇本的情况下完成拍攝工作，杜琪峯直認不諱，「所有畫面和分鏡已在我腦內」。被問到演員如何配合？他笑言：「電影大約拍到三分之一，他們便可掌握導演要求，捕捉到電影的精神。」他承認這並非最好的拍攝方式，不會建議年輕導演模仿。

提及香港影壇，杜琪峯承認自由度不及當年，「如果你想拍戲，必先了解審查制度如何運作；如果你有話要說，必須考慮如何說，以及說得有多真實或清楚」。他強調年輕電影人不應覺得沒有選擇，「如果你不能在香港拍戲，那就去星馬、台灣或者日本，最重要有才華，去到哪裏都可以」。他又呼籲政府及商界增加投資電影，因為這是為年輕電影人創造更多機會的唯一途徑，「我快70歲了，或許還可工作10年，但已是個老人。環境變了，時代變了」。