鍾柔美未知炎明熹何時復工 邵美琪伙後輩拍劇變年輕

【明報專訊】邵美琪、鍾柔美（Yumi）、張曦雯、陳瀅及馬貫東等前晚穿校服出席無綫劇集《卧底嬌娃》煞科宴。邵美琪與Yumi劇中演母女，笑言跟年輕演員合作，自己也變年輕，學到很新事物，如新舞步。她相隔5年再拍無綫劇沒有不習慣，笑言休息那麼久，因等Yumi出現合作，指對方演出淡定。Yumi稱獲劇中「父母」關禮傑與邵美琪愛惜和照顧感幸運，讚他們演技出色，自己從中學習。

Yumi日前與炎明熹（Gigi）及多名「聲夢」學員到主題公園慶祝萬聖節，她說雖然不齊人，但有回到參加比賽時的感覺，玩得很開心。她很久沒見Gigi，大家感情OK，正如她之前講，無論發生什麼事，她們都會團結，心永遠在一起，當晚大家玩鬼屋及過山車，玩得好盡興，累到要休息數天。Gigi傳被無綫雪藏，有否關心對方情况？她說：「大家互相關心，我和她都專心讀書，我稍後出新歌。（Gigi何時恢復工作？）沒提到工作，玩為主，『聲夢』學員都很大壓力，趁機發泄一下。」

陳瀅自嘲年紀大組中年女團

陳瀅與馬貫東劇中有多場對打戲，其中一場陳瀅被對方打到膝蓋，痛到要敷冰。馬貫東表示因記錯招數，與對方膝蓋撞膝蓋，他的膝蓋都很痛。陳瀅投訴馬貫東不當她是女生，以為她好打得，加上當天戲服不可加墊，要「硬食」。陳瀅又爆馬貫東與張曦雯有咀戲，「我無感情線，除了打戲，還要跳舞及唱歌，稍後為主題曲拍MV」。馬貫東讚陳瀅唱歌好聽，笑言可參加《中年好聲音》。陳瀅自嘲年紀大，可以組中年女團；又提到早前跟圈中好友遊船河慶祝生日，玩得很開心，「生日前一天約朱敏瀚、周嘉洛打邊爐，JW、鄭俊弘、陳曉華等突然現身送驚喜，感覺好sweet」。她的生日願望是身體健康，沒渴望有男朋友。

記者：柯美