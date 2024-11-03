東京影展大師班 盼拍好戲回饋影迷 洪金寶稱比甄子丹更厲害

洪金寶稱李小龍（右圖）作品對他影響很大，兩人在《龍爭虎鬥》有對打場面。

《葉問》首兩集洪金寶（右）擔任動作指導，在第2集更飾演洪拳宗師，與甄子丹（左）在圓桌的對打戲十分精彩，不但贏得台灣金馬和香港電影金像獎的最佳動作設計，並捧走亞洲電影大獎最佳男配角。

【明報專訊】72歲香港動作片巨星洪金寶，獲邀出席第37屆東京國際電影節大師班，大會放映其主演的《特工爺爺》後，身穿唐裝的洪金寶撐着拐杖出場，全場觀眾熱烈鼓掌歡迎。從影逾半世紀的他，在活動上提及對李小龍早逝心痛，視胡金銓導演為恩師，又謂1980年代的港片盛世，他從不休息，卻從不覺苦；對於在《葉問2》跟「宇宙最強」甄子丹的對打戲，洪金寶說：「他好厲害，但我更厲害。」惹來全場掌聲。

記者：蘇珮欣

洪金寶自言小時候學京劇、學翻筋斗，學做戲的姿勢，過程艱苦，但學到基本功。談到與李小龍的緣分，洪金寶稱兩人只有幾面之緣，「當年他離世，感到好震驚，因為他很年輕；李小龍的作品對我影響好大，所以好心痛」。

視胡金銓為師 做勻幕後工作

談到首部執導作《三德和尚與舂米六》，洪金寶稱這是動作喜劇，觀眾好受落，奠定他日後專注拍動作喜劇，「當年香港電影以普通話為主，我在《三》片講廣東話，之後所有香港電影都講廣東話」。對於在不少電影展現詠春，洪金寶稱劉家良師傅學洪拳，所以其作品有洪拳，他較熟悉詠春，所以就拍詠春，因想給觀眾更多元化的電影。談到曾跟合作的衆多導演，他自言十五六歲入行，當年只是小朋友，「我當胡金銓導演是我的師父，在他身邊學習；我喜歡電影，所以好多幕後工作我都做過，胡導演說：『三毛（洪金寶暱稱），過來推車。』我就去幫他推車」。

盼每片新題材 拍殭屍片先驅

洪金寶稱1980年代做導演，每拍完一部，就想下部戲的內容，希望每片都有新題材；殭屍片就是他的創意之一，「以前聽過許多鬼故事、茅山術，當年我話要拍殭屍片，無人話好，但竟然成功，那些人即改口風說都話你一定得！」洪金寶稱1980年代是香港電影黃金時代，他沒有休息，每日都在拍電影；雖然無休息，但從不覺得辛苦，「可能我前世是一隻牛，要工作才舒服」。

曾到荷李活發展的洪金寶，稱當地跟香港拍攝模式不同；早前他到美國，有人問他希望荷李活發展成怎樣，他答希望美國人能學中文，那麼他演出時就不用學英文。

大會放映了洪金寶與甄子丹在《葉問2》的經典對打場面，洪金寶指這場戲好像拍得很辛苦，其實很舒服，「因為跟甄子丹熟絡，拍攝過程很快。他好厲害，但我更厲害」，洪金寶此話一出，即惹來全場掌聲。

希望影迷支持香港電影

洪金寶最後表示現時有三個願望，第一是身體健康，第二是開開心心，第三希望拍攝好的作品回饋影迷，看到影迷開心，他就開心。他又謂很高興參加大師班，因為好少跟影迷溝通，可惜他不懂日語，希望影迷能夠多支持香港電影。