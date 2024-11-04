受《選角》參賽者感動 謝君豪：任導師辛苦但喜歡

【明報專訊】謝君豪（豪哥）、陳湛文昨日到九龍灣出席ViuTV選秀節目《選角》記者會。擔任導師與策劃人的豪哥表示訓練學員不難，但有些學員太進取，自己要避開眼神接觸才可以去廁所及放工，他說：「排戲就無覺好瞓，雖然辛苦但喜歡，見到學員成長好感動，亦希望幫到想演戲的人」。

陳湛文「食螺絲」瞓唔着

陳湛文首次擔任選秀節目主持，自認沒什麼天分，做過才知強尼與森美好勁，「我都有壓力，豪哥就話排戲瞓唔着，我『食螺絲』都會瞓唔着」。豪哥演出電影《焚城》成為下半年最高開畫票房港產片，他十分開心，稱覺得老闆江志強癲癲哋，這市道仍肯花巨額投資。對於慈善月曆被嫌造型不夠大膽，他笑說：「點先夠大膽呀？我現在向他們挑機，叫他們學我拍濕身照和拍MV啦！」

陳映影專心追夢 無聯絡MC

《選角》參賽者陳映影（Santis）表示參加節目認識一班新朋友，還可從謝君豪等導師身上學到不少演戲技巧，自爆在節目中曾忍不住喊。談到曾與張天賦（MC）傳緋聞，她表示跟對方已沒聯絡，「這傳聞已咸豐年前，自此我沒有任何感情生活，清楚要專注事業，我的夢想是做演員，沒特別擔心緋聞會影響追夢」。另一參賽者王耀宏亦曾失控爆喊，稱不知是感動還是壓力，見其他參賽者喊就忍不住。他開心可嘗試不同角色和度劇本，自爆以前上戲劇堂開直播演黑幫人物，被網民留言鬧做得差，令他懷疑自己是否適合演戲。

記者：林祖傑