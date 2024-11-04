《來自地獄的法官》結局收視未破頂 朴信惠續留人間留伏線

【明報專訊】《低谷醫生》朴信惠及《妳的倒影》金宰永合演韓國SBS電視台劇集《來自地獄的法官》，前晚播出第14集大結局，收視11.9%，跟上集一樣無升跌，亦未能突破第8集13.6%高位，不過穩守同時段冠軍，力壓《惡鬼》金泰梨擔正的有線頻道tvN劇集《正年》，後者第7集收視10.1%，較上集跌3.2個百分點。《浪漫醫生金師傅》韓石圭主演MBC《如此親密的背叛者》，前晚第7集收視跌2.3個百分點至5.3%，《The Penthouse上流戰爭》金素妍主演有線頻道JTBC《貞淑的推銷》墊底，第7集報4.8%，下跌1.2個百分點。香港觀眾可在影視串流平台Netflix收看《貞》劇，《如》劇則在「黃Viu」上架。

《來自地獄的法官》結局一集講朴信惠重傷命危，其靈魂返回地獄，上司申成祿打算讓任務失敗的朴信惠煙消雲散，「天使婆婆」金英玉此時出現，指朴信惠為別人犧牲，品性善良，讓她死而復生。朴信惠重返人間展開真正審判，「處決」連環殺人犯李奎翰。完成人間任務的她本應返回地獄，但她申放3年大假，留在人間當真正法官，與金宰永度過快樂時光。劇集結尾朴信惠再次接到來自地獄的新任務，只要一年內將10名罪犯送入地獄，便可成為真正人類；這個開放式結局，似為開拍續集埋下伏筆。金南佶主演的《熱血司祭》續集，下周將接檔播出。