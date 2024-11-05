林鈺洧自認單身 無聯絡馬清揚 雷莊兒留港發展獲ViuTV招手

【明報專訊】林鈺洧、雷莊兒、朱敏瀚、孔德賢及林正峰昨日出席「時尚作品快閃店」開幕活動。林鈺洧穿灰色透視裝，稱卸任港姐後甚少著高跟鞋，有點不習慣。對於爸爸林俊賢表示介意她與馬清揚發展「父女戀」，她說之前已否認戀情，與馬清揚已沒聯絡，目前單身，沒有追求者。對於爸爸提醒她不要搞出大頭佛？她不明是什麼意思，大家問他好了，爸爸從來不理她的感情事。她表示若拍拖會告訴爸爸，但甚少聯絡，對方日前回港，自己是看報道才知。她又指之前停泊在馬清揚家門外那輛車是二手車，非所指的名車，「架車還要供，揸車為方便工作」。

雷莊兒性感現身，表示有自信便可駕馭這些衣服，不會覺得尷尬。她稱會留港發展，正物色經理人，除行天橋外，還想唱歌和拍戲。她指無綫沒向她招手，反而ViuTV有接觸過她，但跟環球小姐有一年合約，要看主辦機構決定。她透露有意在港開班教授行天橋和選美心得。

朱敏瀚衣著打扮要好友打救

朱敏瀚穿鮮色服裝稱是新嘗試，平時只愛穿黑白灰服裝，「小時候著過粉紅色，入行後覺得黑白灰的衫易襯又不會過時」。他自爆有個「救救朱敏瀚」群組，成員有張振朗和周嘉洛，專為他衣著提供意見。緋聞女友陳曉華不在群組內？他表示可以考慮加入對方。群組有否講如何打救他們的感情？他說：「大家只講工作，將工作做好，所有事都會好，包括友情和家人，很開心生命中遇到兩個好朋友。」周嘉洛在社交平台曬半裸照，他大讚對方身材好，平時勤力操練做運動。

記者：柯美