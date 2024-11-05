米高積遜唱片監製 奪28格林美獎 Quincy Jones逝世 享年91歲

【明報專訊】傳奇音樂監製Quincy Jones周日（3日）晚在洛杉磯貝萊爾住所與世長辭，臨終時家人陪伴在側，享年91歲，其發言人證實噩耗，但未有解釋死因。Quincy堪稱20世紀美國流行文化中最多才多藝人物，合作對象由「貓王」皮禮士利（Elvis Presley）、法蘭仙納杜拉（Frank Sinatra），到為流行曲天王米高積遜（Michael Jackson）炮製3張最暢銷專輯，全是巨星級歌手，橫掃格林美音樂獎之外，亦贏過奧斯卡電影獎，成立製作公司踩入電視圈，並捧紅了後來的金像影帝韋史密夫（Will Smith）。

Quincy Jones逝世後，其家人發聲明表示，「雖然這是我們家庭的重大損失，但亦慶祝他偉大的一生，並知道再也不會有像他這樣的人了」。

1933年在芝加哥出生的Quincy Jones，童年時隔着牆壁聆聽鄰居彈奏鋼琴，以及透過母親的歌聲，開始接觸音樂。中學時在學校樂隊學會打鼓及銅管樂器，年僅14歲便在Ray Charles有份參與的樂團中演出。Quincy考取獎學金入讀西雅圖大學，其後以另一獎學金轉往波士頓的伯克利音樂學院繼續學業。不過當爵士樂隊領班 Lionel Hampton聘請他擔任樂團的小號手、鋼琴師及編曲，隨即停學，參與巡迴演出，透過為 Dinah Washington等歌手編曲，展現音樂才華。

為貓王伴奏 七度角逐奧斯卡

「貓王」皮禮士利首次電視演出，Quincy Jones負責吹奏小號；Miles Davis等爵士樂手的bebop運動盛行年代，他參與其中；不過也曾因為搞爵士音樂劇欠下10萬美元債項，幾乎走投無路萌死念。為了還債，Quincy加盟Mercury唱片公司，監製唱片及為歌手編曲；又開始幫電影配樂，作品包括《奇謀妙計劫金磚》、《月黑風高殺人夜》及《亡命大煞星》等名片。1968年憑《江湖浪子俏嬌娃》歌曲《The Eyes of Love》，成為首名獲奧斯卡最佳主題曲提名的非裔美國人，同年又以《惡向膽邊生》獲提名最佳配樂，同創紀錄。他七度獲奧斯卡提名，包括有份監製的《紫色》角逐最佳電影。

監製《Thriller》史上最暢銷

Quincy Jones涉獵音樂不同類型，1958年開始與法蘭仙納杜拉合作，直到1984對方推出最後一張專輯。他亦以個人名義當爵士樂隊領班，跟Charles Mingus等合作。擁抱不同音樂類型造就Quincy商業上的成功，1960年代中為女歌手Lesley Gore監製唱片錄得400萬張銷量，包括冠軍歌曲《It's My Party》；其後又在歌曲中加入funk、的士高甚至搖滾元素。當中最成功非為米高積遜監製的3張唱片《Off the Wall》、《Thriller》及《Bad》莫屬，其中《Thriller》賣出約7000萬張，至今依然是最暢銷大碟，並橫掃格林美8獎；1985年為埃塞俄比亞飢民籌款的名曲《We are the World》，他擔任監製，亦為佳話。逾70年音樂生涯中，他獲格林美提名80次，共贏得28獎。不過米高積遜逝世後，因為歌曲版權問題，與其遺產管理團隊展開訴訟，Quincy於2017年勝訴獲賠940萬美元，2020年對方上訴反勝，需歸還680萬美元。

粉絲包括久石讓

自監製電影《紫色》取得成功後，Quincy Jones成立影視製作公司，旗下處境喜劇《茶煲表哥》大受歡迎，更捧紅了在演藝圈剛起步不久的韋史密夫。經常為宮崎駿電影配樂的日本音樂人久石讓，原名藤澤守，藝名久石讓的靈感便是來自其偶像Quincy Jones，可見後者影響深遠。

Quincy Jones三度結婚，並跟《豹妹》娜塔莎金斯基（Nastassja Kinski）有過一段情，共育有7名子女，包括伙拍西島秀俊演出Apple TV+劇集《智友辛尼》的拉絲達鍾斯（Rashida Jones）。