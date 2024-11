米高積遜唱片監製 奪28格林美獎 Quincy Jones逝世 享年91歲

【明報專訊】傳奇音樂監製Quincy Jones周日(3日)晚在洛杉磯貝萊爾住所與世長辭,臨終時家人陪伴在側,享年91歲,其發言人證實噩耗,但未有解釋死因。Quincy堪稱20世紀美國流行文化中最多才多藝人物,合作對象由「貓王」皮禮士利(Elvis Presley)、法蘭仙納杜拉(Frank Sinatra),到為流行曲天王米高積遜(Michael Jackson)炮製3張最暢銷專輯,全是巨星級歌手,橫掃格林美音樂獎之外,亦贏過奧斯卡電影獎,成立製作公司踩入電視圈,並捧紅了後來的金像影帝韋史密夫(Will Smith)。

Quincy Jones逝世後,其家人發聲明表示,「雖然這是我們家庭的重大損失,但亦慶祝他偉大的一生,並知道再也不會有像他這樣的人了」。

1933年在芝加哥出生的Quincy Jones,童年時隔着牆壁聆聽鄰居彈奏鋼琴,以及透過母親的歌聲,開始接觸音樂。中學時在學校樂隊學會打鼓及銅管樂器,年僅14歲便在Ray Charles有份參與的樂團中演出。Quincy考取獎學金入讀西雅圖大學,其後以另一獎學金轉往波士頓的伯克利音樂學院繼續學業。不過當爵士樂隊領班 Lionel Hampton聘請他擔任樂團的小號手、鋼琴師及編曲,隨即停學,參與巡迴演出,透過為 Dinah Washington等歌手編曲,展現音樂才華。

為貓王伴奏 七度角逐奧斯卡

「貓王」皮禮士利首次電視演出,Quincy Jones負責吹奏小號;Miles Davis等爵士樂手的bebop運動盛行年代,他參與其中;不過也曾因為搞爵士音樂劇欠下10萬美元債項,幾乎走投無路萌死念。為了還債,Quincy加盟Mercury唱片公司,監製唱片及為歌手編曲;又開始幫電影配樂,作品包括《奇謀妙計劫金磚》、《月黑風高殺人夜》及《亡命大煞星》等名片。1968年憑《江湖浪子俏嬌娃》歌曲《The Eyes of Love》,成為首名獲奧斯卡最佳主題曲提名的非裔美國人,同年又以《惡向膽邊生》獲提名最佳配樂,同創紀錄。他七度獲奧斯卡提名,包括有份監製的《紫色》角逐最佳電影。

監製《Thriller》史上最暢銷

Quincy Jones涉獵音樂不同類型,1958年開始與法蘭仙納杜拉合作,直到1984對方推出最後一張專輯。他亦以個人名義當爵士樂隊領班,跟Charles Mingus等合作。擁抱不同音樂類型造就Quincy商業上的成功,1960年代中為女歌手Lesley Gore監製唱片錄得400萬張銷量,包括冠軍歌曲《It's My Party》;其後又在歌曲中加入funk、的士高甚至搖滾元素。當中最成功非為米高積遜監製的3張唱片《Off the Wall》、《Thriller》及《Bad》莫屬,其中《Thriller》賣出約7000萬張,至今依然是最暢銷大碟,並橫掃格林美8獎;1985年為埃塞俄比亞飢民籌款的名曲《We are the World》,他擔任監製,亦為佳話。逾70年音樂生涯中,他獲格林美提名80次,共贏得28獎。不過米高積遜逝世後,因為歌曲版權問題,與其遺產管理團隊展開訴訟,Quincy於2017年勝訴獲賠940萬美元,2020年對方上訴反勝,需歸還680萬美元。

粉絲包括久石讓

自監製電影《紫色》取得成功後,Quincy Jones成立影視製作公司,旗下處境喜劇《茶煲表哥》大受歡迎,更捧紅了在演藝圈剛起步不久的韋史密夫。經常為宮崎駿電影配樂的日本音樂人久石讓,原名藤澤守,藝名久石讓的靈感便是來自其偶像Quincy Jones,可見後者影響深遠。

Quincy Jones三度結婚,並跟《豹妹》娜塔莎金斯基(Nastassja Kinski)有過一段情,共育有7名子女,包括伙拍西島秀俊演出Apple TV+劇集《智友辛尼》的拉絲達鍾斯(Rashida Jones)。