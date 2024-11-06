黎耀祥滿意《巾幗》收視 胡定欣開心嫲嫲捧場

【明報專訊】黎耀祥、胡定欣、陳曉華、羅天宇、陳楨怡及蕭正楠等昨日到荃灣為無綫台慶劇《巾幗梟雄之懸崖》宣傳。黎耀祥與胡定欣獲安排坐黃包車出場，玩遊戲時，羅天宇與蕭正楠化身車伕鬥快拉車，劇組宣布該劇播出首周成為黃金時段收視冠軍，首7日跨平台收視24.8點，觀眾人數約161萬。

黎耀祥與胡定欣對收視感滿意，希望繼續保持，黎耀祥說：「現在生意難做，唔係以前嘅時勢，幾驚得10幾點，多謝大家支持。」他劇透與胡定欣的感情會愈來愈濃烈，兩人要面對軍閥及日本侵華，壓力也比較多。提到劇中一幕兩人齊齊瞓棺材，胡定欣表示之前拍劇已有瞓棺材經驗，故不太介意，「有利市收嘛！棺材都是一個道具而已」。她稱最開心是一向早睡的嫲嫲也捧場，「見到嫲嫲望着我的眼神很開心，跟我講吃完晚餐睡一會，再起身睇劇，亦都有讚我，令我心裏很安慰」。

陳曉華：不會救朱敏瀚

陳曉華跟羅天宇劇中玩風一幕成為熱話，她表示覺得畫面很浪漫。問現實中如有男士相約玩風可應約？她笑說：「一個男人不夠，要多幾個，這樣才不易被風吹走。」她投訴羅天宇不止跟她玩風，還會跟陳楨怡玩；又稱稍後參演的新劇飾演女強人，就算緋聞男友朱敏瀚相約玩風都不會去。對於朱敏瀚、周嘉洛及張振朗開了一個「救救朱敏瀚」群組，助朱敏瀚解決衣著問題。陳曉華說：「不知道是什麼！我不救人的，見死不救，想有人幫我先。（會否要求加入群組？）可唔可以搵胡定欣？即刻跟她開個群組先。」

記者：林祖傑