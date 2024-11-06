告五人下月攻亞博 挑戰廣東歌 雲安拒舞台求婚 犬青：不想抹煞團隊努力

【明報專訊】台灣樂團告五人成軍7年，下月21日襲港，首度在亞博舉行演唱會，亦是告五人世界巡迴演唱會尾站，成員潘雲安、蔡欣倫（犬青） 及林哲謙（謙哥）表示會挑戰一首廣東歌。拍拖多年的雲安與犬青被問到會否選擇在舞台上求婚炮製驚喜？兩人一口拒絕以求婚做噱頭。

謙哥：感覺是很好收尾

告五人今年憑《又到天黑》獲第35屆金曲獎年度歌曲獎，《唯一》及《給你一瓶魔法藥水》曾分別獲韓國歌手李知恩（IU）及楊千嬅翻唱，他們否認因事業有所成就才決定攻港，犬青說：「其實我們一直都想來港開騷，只是檔期總是配合不到，每次在網上平台上載巡唱的照片，香港的歌迷都很踴躍留言，寫着『香港要開』。」雲安說：「我很想跟他們講，其實有但不能說，終於可以講最終場來香港演出！」謙哥表示巡唱兩年間，告五人磨煉了很多能力，有點像把這些經驗集結成為香港最終場，他笑道：「感覺是一個很好的收尾。」

告五人透露未試過在台上唱廣東歌，很想尾站來到香港試試，希望可以準備一首特別的禮物給香港歌迷，雲安說：「我們有很多喜歡的香港歌手，本身也很喜歡陳奕迅，但如直接唱《陀飛輪》就給自己難題了！唱哪一首廣東歌現在還是秘密。」雲安及犬青拍拖已久，會否趁巡唱尾站上演求婚，為歌迷送驚喜？雲安說：「結婚是我們兩個人的事，不會把這件事放在台上，如果這樣做，她一定會拒絕我。」犬青說：「如果有好消息的話一定跟大家分享，在演唱會求婚就不好了，因為演唱會需要團隊參與，然後他們把自己的才華跟時間花在這個演唱會上，不停熬夜，我覺得如果我們因為用結婚這個當噱頭的話，其實會抹煞很多工作人員的努力。」

鬥講經典港片金句

三人均自認是港產片超級粉絲，經典港片《殭屍先生》、《開心鬼》及《家有囍事》等全都看過，甚至連《與龍共舞》整套戲的對白都可以背出來，三人還興奮鬥講電影金句，難分高下。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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