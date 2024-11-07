尹光3獎封CASH歌王 江若琳重回樂壇似新人

【明報專訊】尹光、江若琳、陳健安、梁釗峰、林智樂和余宗遙等出席前晚在會展舉行的《2024 CASH周年晚宴暨金帆音樂獎頒獎典禮》。尹光《Dear Myself（feat.Wan K.)》獲3獎，包括最佳男歌手演繹、CASH最佳歌曲大獎及最佳歌詞。林家謙《喃嘸師感官漫遊》奪最佳編曲；馮允謙與邱彥筒（Marf）《All That I Want 》獲最佳合唱演繹；Moon Tang（鄧凱文）憑《趁你旅行時搬走》奪最佳女歌手演繹；per se《也許沒有未來神》獲最佳樂隊演繹。CASH音樂成就大獎得主為著名填詞人潘偉源和紀大衛教授。

江若琳相隔7年推出新歌，重回樂壇，形容似過第二人生，有剛出道做新人的感覺。她見現今樂壇很多不同類型的新音樂人輩出，百花齊放，很熱鬧。已為人妻人母的江若琳笑言學做時間管理大師，有老公蕭唯展和外傭分擔照顧小孩，希望盡量事業和家庭取得平衡，透露近日忙為16個月大兒子Owen籌謀入學，「囝囝明年9月開始返學，近期陪他面試，我不似其他家長報10幾間學校，只是目標為本報幾間。不過想他入學前先學好社交，見到陌生人不會喊，現在讓他一周上5日playgroup，我做司機載他到灣仔、土瓜灣、將軍澳、大角咀、尖沙嘴學不同課堂。（做虎媽？）相比其他家長，我不是」。

江被兒子稱呼「八婆」

江若琳稱兒子健談性格似爸爸，開始學說話，爆出不少趣事，曾稱呼她做「八婆」，「個仔唔係鬧我，佢在數家庭長輩成員時，突然記得有伯伯和伯婆，有時他會直呼爸爸英文名Oscar，又叫我阿Ling，好可愛」。

陳健安與釗峰見年輕歌手表演，湧現很多舊回憶，前者笑言知道現場有抽獎環節，非常期待抽中獎，自爆強項玩夾公仔，考慮宣傳或歌迷聚會移師到遊樂場，親自夾公仔送給歌迷，「新冠疫情時，在網上操控日本的夾公仔機玩遙距夾公仔，得過很多禮物，有人提議我在網上教夾公仔攻略」。

釗峰跑山三度遇周潤發

釗峰近期頻跑山，又去台灣、泰國練跑，練出一雙粗壯小腿。他笑說：「男人粗好啲！」並預告將伙拍3好友參加慈善接力賽，挑戰跑100公里，最開心練跑時三度遇周潤發（發哥），但未成功「集郵」，「見發哥出現時，我已上車，希望下次可以合照，發哥是可遇不可求的」。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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