港姐冠軍倪樂琳盼如李嘉欣大紅大紫 「黑面」梁嘉莹學表情管理 楊梓瑤圓母演員夢

【明報專訊】出爐港姐冠軍倪樂琳、亞軍梁嘉莹和季軍楊梓瑤正履行職務，3人未卸任已滿肚密圈計劃演藝路。參選時被封「翻版李嘉欣」的倪樂琳直認從小已發明星夢，盼能像師姐一樣大紅大紫，23歲從未拍過拖的她沒憧憬如李嘉欣般嫁入豪門。22歲梁嘉莹不認為是非多有礙發展，承諾會小心處理人際關係；21歲楊梓瑤目標明確，盼能承傳曾當演員的媽媽衣缽。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

23歲倪樂琳表示摘后冠至今未遇到什麼挑戰，只是身分不同，多了人認識，以往不喜歡化妝的她現在不可素顏出街，「要注意形象，出街可能會戴帽和眼鏡，仍保持初心不化妝」。她承認自小發明星夢，決定卸任後全力發展演藝事業，「我由細到大都古靈精怪，會趁父母不在家扮香港小姐，又會紮起頭髮拿被子蓋住自己，扮劇集《宮心計》及《公主嫁到》角色。長大後組過舞團，好鍾意跳舞唱歌，又拍過廣告，覺得演戲好啱自己，不過父母比較傳統，想我先完成大學，再去做自己喜歡做的事」。

受朱千雪麥明詩啟發

倪樂琳稱小時候較含蓄內斂，不敢向別人表露發明星夢，早兩年才敢承認，「思想成熟後，覺得為夢想不可以怕醜，要去追夢，師姐朱千雪和麥明詩影響我最深，讓我知道可以多元發展，不一定選完港姐就只做藝人，可能做一段時間後，可以創業或深造，沒有一條封死的路」。她表示現在已很少聽到別人以「翻版李嘉欣」形容自己，回想參選時被這樣形容很大壓力，「第一個感覺當然是開心，被人封翻版靚女，覺得是一個認可，後來慢慢知道是先甜後苦，因為每次受訪後出現呢5隻字，一定會畀人鬧和有批評聲音。我覺得有好有唔好，好的是一開始可以有好多人記住自己，不好的是有些持反對意見的人會攻擊我，有些好難聽的說話，其實覺得自己不是好似，被叫翻版什麼也不長遠，希望有個人特色，深信我們3個努力，一定可以像李嘉欣這樣大紅大紫」。

「A0」倪樂琳不心急拍拖

倪樂琳稱沒有特別憧憬如李嘉欣般嫁入豪門，甚至未嘗拍拖滋味，「未來老公是怎樣的人還是隨緣，覺得自己還後生，一直以來抱住先做好自己的事業，再考慮建立家庭。之前為學業，父母又管得很嚴，所以從未試過拍拖，就算現在夜歸，媽媽都會奪命追魂call，入行後有人追再算，到時看看有沒有feel，條件是對方善良和有事業心」。

梁嘉莹戴口罩keep住笑

梁嘉莹正修讀香港大學市場學碩士，認為本身雖被一身健康膚色限制，不過屬運動型也是她的賣點，盼完成學業後有機會演這類角色。參選時已是非不絕的她表示，當選後會更注意言行舉指，埋首訓練表情管理。

問是否害怕再被指黑面？梁嘉莹說：「現在出街戴口罩都笑，怕一不小心，樣子好似發緊嬲，其實我真的沒有嬲。」之前與同屆落選港姐吳芷靖不和傳聞鬧得熱烘烘，梁嘉莹不認為因此影響發展，「我沒有做過什麼不好的事情，覺得不會受影響，都是繼續做好自己」。她強調一直很注意處理人際關係，十分珍惜每段感情，很真誠對待每個人，並一臉無奈說：「但有些不熟悉的人，沒有辦法避免一些問題，以後自己會小心一點。」

高妹楊梓瑤不覺身形變缺點

楊梓瑤準備卸任後在演藝界大展拳腳，報讀北京電影學院和參選港姐的她目標投身娛樂圈，「媽媽曾參演過內地劇《重案六組》，因為要照顧我放棄事業，我想完成媽媽夢想，加上從小已經發明星夢，希望將來可以多元化發展。除演戲外，亦可以唱歌跳舞及當模特兒行catwalk」。她不認為身高178厘米是缺點，深信總有角色適合自己。

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