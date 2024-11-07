伙《中年2》劉威煌甘永傑開騷 顏米羔爆梁浩賢加緊操肌

【明報專訊】《中年好聲音2》歌手劉威煌、顏米羔、甘永傑與梁浩賢11月16日假麥花臣場館舉行《ZONE D FUNtas4ic音樂會》，昨日舉行記者會。顏米羔大爆梁浩賢正努力操肌，後者拒透露會否在音樂會騷肌；劉威煌認為就算不為開騷，當藝人也要保持好自己身材。4人表示會選大家耳熟能詳，又能代表他們內心世界的歌單，劉威煌說：「我們同一個年代，希望帶到集體回憶給大家，做到全場大合唱效果。我們各有性格，會有不同表達方式，跟平時做騷完全不同，希望有驚喜。」

顏米羔預告獻唱一首以前自己填詞的歌，笑言一定夠驚喜。問到揀歌有沒有爭拗？他們稱沒有，十分順利，顏米羔說：「合唱歌揀得好快，反而solo歌經過沉澱和思考後經常改，幸獲監製體諒。」梁浩賢表示4人非常主動參與，笑言因這機會等了「30年」，等到要爆發，接獲通知開騷，3日就決定好演唱會名稱、海報及歌單流程。

一個月前才決定開騷，賣飛方面可有壓力？顏米羔稱不想太多，專心做好個騷。4人表示內部認購已售出逾半，不打算加場，希望開Part 2。同屆的譚輝智無份會否嬲？甘永傑笑說：「佢好嬲，嬲到要去日本旅行食好嘢，因知道我們正在減肥。」劉威煌稱「輕鬆啲」（HZD）有8名成員，好難一齊開演唱會，大家會不夠時間唱歌，今次先小組出擊。

記者：柯美