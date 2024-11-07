《爸爸》失落東京國際電影節大獎 梁朝偉稱評審過程緊張刺激

拿下最優秀藝術貢獻獎的內地片《我的朋友安德烈》，主角劉昊然（左）與導演董子健（右）分享得獎感受。

羅馬尼亞女星Anamaria Vartolomei憑《Traffic》封后，未能到場領獎的她，拍片致謝辭，不忘感激梁朝偉啓發她演戲。

【明報專訊】為期10日的第37屆東京國際電影昨日閉幕並頒獎；入圍主競賽單元的港產片《爸爸》全軍覆沒，日本電影《敵》大捷，拿下東京大獎之外，該片吉田大八及長塚京三分別奪得最佳導演及男主角獎，並且相隔19年再次由日本電影及演員贏得東京大獎和稱帝。評審主席梁朝偉透露，評選過程緊張刺激，幸與其他評審意見一致。

文：蘇珮欣

第37屆東京國際電影節昨日閉幕，華語片是今屆焦點，入圍主競賽單元15部電影中，華語片佔5部，包括易烊千璽主演《小小的我》，趙麗穎擔綱的《喬妍的心事》，董子健自編自導自演《我的朋友安德烈》，張艾嘉主演台灣片《女兒的女兒》，以及翁子光執導、劉青雲主演的港產片《爸爸》。

相隔19年日片再摘大獎

《爸爸》日前在東京首映，獲觀眾讚好，可惜最終與獎項無緣。今屆主競賽單元至高榮譽東京大獎，由日本片《敵》奪得，獲頒300萬日圓（約15萬港元）獎金。《敵》片導演吉田大八及男主角長塚京三，分別拿下最佳導演及男主角獎，各獲30萬日圓（約1.5萬港元）。共贏3獎的大贏家《敵》，亦繼2005年《向雪許願》捧走東京大獎及男主角佐藤浩巿稱帝後，相隔19年再有此佳績。

《敵》講述退休教授在妻子離世後，獨居日式古老寓所，某日接獲敵人正前來找他的信息。扮演教授的長塚京三現年79歲，曾演《月之戀人》、《花撚》及《篤姬》等，兒子長塚圭史執導舞台劇，新抱則是《美麗人生》女星常盤貴子。長塚京三領獎前先與評審主席梁朝偉握手，並說：「嚇了一跳，一直坐立不安。最近正在想是否要退休，妻子好像有點失望，我也想在這個圈子再試一次。感謝東京國際電影節，謝謝支持我的所有人。」長塚其後在記者會稱從影50年，沒想過會得獎，表示演出《敵》竭盡所能，「外景場地離寓所很遠，每日往返十分辛苦，感謝妻子照顧我的起居飲食，讓我有足夠休息去演戲」。

《敵》吉田大八奪最佳導演，10年前執導的《紙月人妻》助女主角宮澤理惠在東京影展封后。吉田從評審之一杜琪峯手上接過獎座，「我不確定自己是否好導演，但這絕對是一部好電影，我意識到盟友與敵人的數量驚人」。

出爐影后學梁朝偉眼神演戲

最佳女主角落在《Traffic》Anamaria Vartolomei身上，她未有現身，預先拍片道謝，稱對得獎感光榮，感謝導演及想與工作人員分享殊榮。她特別提到梁朝偉是傳奇演員，十分欣賞對方，藉此難得機會感謝他。她稱其角色很寡言，正是參考梁朝偉如何用眼神演戲，形容他是著名用眼睛說話的男人。

評審委員特別獎由哥倫比亞電影《Adios Amigo》奪得；最優秀藝術貢獻獎及觀眾獎，分別落在內地片《我的朋友安德烈》及《小小的我》身上。土耳其電影《Apollon by Day Athena by Night》則撼低香港《不赦之罪》，拿下「亞洲未來」單元最佳電影獎。

評審團主席梁朝偉在閉幕禮尾聲發言，多謝東京國際電影節及杜琪峯、《告白》日本女星橋本愛、《夢鹿情緣》匈牙利女導演伊迪高安怡迪（Ildiko Enyedi）及《緣份春色》法國女演員琪亞拉馬斯杜安尼（Chiara Mastroianni）等評審拍檔。梁朝偉說：「（評審）過程緊張刺激，好驚找不到優秀電影，但又好驚太多優秀作品，最終找到一部大家也喜歡的。恭喜所有得獎者，期望不久的將來在東京影展再跟大家見面。」