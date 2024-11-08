林家謙未能駕馭G-Dragon造型 沈月讚胞妹沈日人美心善

【明報專訊】林家謙、韓星姜丹尼爾、邱淑貞大女沈月昨晚盛裝到澳門出席時尚品牌頒獎典禮，同場還有台星范少勳與王品澔、泰星Krissanapoom Pibulsonggram （Jaylerr）及鄭乃馨、新加坡模特兒Aimee Cheng、梁雍婷、柯煒林，以及同是「星二代」的上山詩鈉女兒Hilary Fan、湯鎮業孖仔湯君慈與湯君耀、龔慈恩女兒林愷鈴。

林家謙獲頒「The Creative Visionary」獎，表示自己創意歸於音樂，服飾打扮靠造型師帶領追尋驚喜，要很仔細才見到他的心思。提到韓星G-Dragon（權志龍）早前出席活動以中性前衛裝亮相，被指扮阿婆成熱話，林家謙自覺暫時負擔不起這類造型，假以時日有可能會突破，他笑說：「每個人都應踏出一步去嘗試，發掘自己不同面向，有日赤膊騷肌或者著裙都不出奇，等太陽從西面、北面升起，可能有機會。」

林期待跟許冠文黃子華交流

有否想過設計時裝？林家謙表示是件有趣的事，不過現階段沒精力做，或許待有天不做音樂，都是個好提議。他最近為電影《破•地獄》創作主題曲，開始接觸電影，兩個範疇互相啟發，幫他延伸發展的可能，「電影與主題曲掛鈎，所以MV都等電影11月9日上映才推出，我都很期待。本來MV想拍攝我錄音畫面，但我拒絕，不想令觀眾出戲，選擇剪輯電影片段。很期待跟電影主角許冠文和黃子華交流，兩人都很有智慧，相信在他們身上可以學到很多東西，早前在首映碰面，但沒時間交談」。

沈月露肩裙屬爸爸公司品牌

一身公主打扮的沈月透露是媽媽邱淑貞幫手揀選，裙子全球得一條，出自爸爸沈嘉偉公司的品牌，她笑說：「媽咪平時給我很多扮靚貼士，她的衣服觸覺很好，反而很少要我畀意見。」她稱小時候常跟兩妹妹穿姊妹裝，長大後會交換衫著，感情很好。

二妹沈日被讚愈大愈靚，顏值不遜於她，沈月讚二妹人美心善，「她性格爽朗，經常做慈善，很愛惜小動物，令我感到驕傲，下次可以跟她一齊參加活動見大家。她現於英國讀商業系，可能將來會幫爸爸手，但我覺得她會做些跟小動物有關的事」。跟多名星二代同場，沈月表示與Hilary Fan最熟，由細玩到大：「她是我契家姐，我仍是BB時，她曾抱住我合照，現在經常一齊玩。」

姜丹尼爾預告舉行巡迴演出

相隔6年再到澳門的姜丹尼爾見很多粉絲到場支持大表開心，除以廣東話打招呼說：「大家好，我是姜丹尼爾。」又向鏡頭派心兼揮手，引來歡呼聲。他說：「對上一次到訪澳門是跟組合Wanna One來，工作後趕住走，希望今次行程比較輕鬆，可出外走走和吃美食。」談到工作方面，他透露有不少計劃，「短期內會舉行巡迴演出，希望大家多多期待，正籌備新專輯，無論唱法和風格都很不同，希望展現更多面向」。談到穿衣心得，姜丹尼爾笑言很注重褲子剪裁合適，盡量展現長腿。

記者：鍾一虹