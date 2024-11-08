《怪奇物語》第5季明年上架預告共8集

丹尼爾基克表示有影迷向他反映，希望《神探白朗3》在戲院的映期能超過一周。

【明報專訊】影視串流平台Netflix人氣劇集《怪奇物語》第5季，繼今年7月披露拍攝進度後，趁前天「怪奇物語日」，順道宣布第5季將於明年上架，每集名稱則以先導預告片的形式交代，暫時的資料顯示，第5季將有8集，同時亦公開了最新劇照及幕後花絮。

另一方面，《超犀女王》導演艾美露芬奈爾（Emerald Fennell）把經典小說《咆哮山莊》（Wuthering Heights）搬上大銀幕，並起用《Barbie芭比》34歲女星瑪歌羅比（Margot Robbie），伙拍《親親小站》27歲男星積及伊洛迪（Jacob Elordi）演出，雖然網民認為兩人不合襯，而且《咆哮山莊》已多次拍成電影，未開鏡已被看淡；但據美媒報道，Netflix出價1.5億美元（約11.7億港元），仍未能取得版權，反而華納以8000萬美元（約6.24億港元）投得。

據報華納向導演艾美露芬奈爾、女主角兼監製瑪歌羅比承諾，電影可大規模在戲院上映，並會全面配合宣傳。美媒Variety報道指，Netflix甚至不是她們的第二選擇，因艾美露和瑪歌會優先考慮Prime Video，亞馬遜同樣承諾電影會在戲院公映。有分析指Netflix在同類型平台中擁有最多訂戶，又出手豪爽，選購內容方面向來無往不利，不過愈來愈多導演及影星「說不」，因為希望作品能在戲院曝光，而各大電影院線及Imax等，都不會想投入資源在一齣快將在Netflix上架的電影身上。

事實上，「占士邦」丹尼爾基克日前受訪便提到他主演的《神探白朗》系列，期望第3集《Wake Up Dead Man》Netflix能安排在更多戲院上映，並且希望映期能超過一星期，「很多影迷告訴我，希望跟家人一起到戲院觀賞」。《星球大戰：最後絕地武士》賴恩莊遜（Rian Johnson）執導的《神探白朗：福比利大宅謀殺案》2019年上映時叫好叫座，Netflix買下第二三集版權，續集《神探白朗：抽絲剝繭》2022年在戲院放映一周，隨即於Netflix上架。