擔任司儀活動臨時取消疑避風頭 黎芷珊《戰場上》接570宗投訴下周停播

通訊局至昨日收到570宗有關《戰場上》的投訴，投訴人認為節目立場偏頗、內容失實、散播及加深對個別國家的仇恨、誤導觀眾及不宜播放。（資料圖片）

【明報專訊】無綫台慶節目《戰場上》於11月4日首播，原本共10集，但播映兩集後就節目立場惹爭議，有網民質疑偏頗，指節目單方面拍攝烏克蘭情况，未有提及俄羅斯一方，有聲稱發起投訴，要求腰斬節目。《戰場上》在爭議聲中被「消失」，主持黎芷珊原本今日（9日）為無國界醫生於中環舉行《救援在前‧30年》開幕禮活動擔任司儀，但主辦單位臨時取消開幕禮。昨日「通訊事務管理局」共接獲570宗有關《戰場上》的投訴。昨晚無綫總經理（節目內容營運）曾志偉為《獎門人台慶感謝祭》錄影，他只在傳媒面前「閃現」，未知是否迴避記者追問《戰場上》遭腰斬原因。

娛樂組

通訊局發言人昨回覆《明報》有關《戰場上》投訴的查詢，「通訊事務管理局（通訊局）至今（11月8日）收到約570宗投訴，投訴人主要認為節目立場偏頗、內容失實、散播及加深對個別國家的仇恨、誤導觀眾及不宜播放。通訊局會按既定程序處理有關投訴」。

投訴立場偏頗誤導觀眾

《戰場上》只播映了兩集，餘下8集未播映，這星期原本晚上10時30分播映的時段，由一連3集的《特朗普重掌白宮》特輯取代。在爭議聲中，無綫已作低調處理，社交平台上有關《戰場上》的宣傳已消失，至於myTV SUPER及官方網站亦搜索不到《戰場上》。節目表顯示下星期同時段播映王祖藍主持的《一條麻甩在汕頭》。無綫至昨日未解釋節目臨時調動的原因。

改播王祖藍《一條麻甩在汕頭》

《戰場上》監製蘇敏儀早前在《流行都市》受訪時提及節目的構思，拍攝這節目跟總經理曾志偉有關，她稱遇曾志偉時被對方問去不去拍？她覺得好，但也懷疑是否可行，之後經過資料蒐集並決定成行。昨晚曾志偉錄影《獎門人台慶感謝祭》，無綫安排記者採訪，但志偉遲遲未現身，最後在幾個「獎老」陪同下合照，但迅即轉身離開，記者未有機會靠近訪問，似迴避追問有關《戰場上》的問題。

曾志偉現身後快閃 疑避記者

據知，黎芷珊原本今日為無國界醫生於中環舉行《救援在前‧30年》的開幕禮活動擔任司儀，另一嘉賓為鄭秀文（Sammi），惟主辦方發通告給傳媒，「原定於11月9日舉行之無國界醫生（香港）展覽《救援在前．30年》開幕禮將會取消，展覽則將如期進行」，未有解釋取消開幕禮原因。

黎芷珊曾透露是自薦擔任《戰場上》主持。籌備節目時覓主持人選有難度，皆因大隊到烏克蘭和以色列拍攝時，戰爭形勢緊張，很多藝人不想冒險。在拍攝期間，黎芷珊跟大隊經歷過驚險時刻，要躲進防空洞。

《戰場上》播映初期，黎芷珊的個人社交平台也遭網民留言斥主持欠公正，她將有關這節目的帖文刪掉。不過仍有網民繼續留言，「做呢類節目應該中立， 不偏不倚」，亦有網民留言支持，為黎芷珊打氣。