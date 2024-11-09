《星球大戰》再拍電影三部曲 《變種特攻》編劇掌舵 黛絲烈尼《星戰》新片煞停有玄機？

【明報專訊】自2019年《星球大戰：天行者崛起》放映完畢，象徵一連9集、橫跨47年的《星戰》電影系列終於告一段落。據美媒Variety昨日報道，Lucasfilm電影公司將會製作全新《星戰》三部曲，請來Marvel超級英雄片《變種特攻》系列編劇西蒙金堡（Simon Kinberg）參與創作，並跟該公司總裁Kathleen Kennedy共同監製，雖然計劃仍在籌備階段，網民卻把《星戰》黛絲烈尼（Daisy Ridley）主演新片《Star Wars: New Jedi Order》9月開鏡前煞停一事相提並論，質疑兩者或有衝突。

《星球大戰：天行者崛起》落畫至今5年，由「星戰之父」佐治魯卡斯（George Lucas）創辦Lucasfilm電影公司先後推出《曼達洛人》、《歐比王肯諾比》及《侍者》等外傳劇集，口碑兩極；至於《星戰》全新電影則只聞樓梯響，包括《神奇女俠》柏蒂鎮堅斯（Patty Jenkins）執導《Star Wars: Rogue Squadron》計劃最終夭折、《星球大戰：最後絕地武士》導演賴恩莊遜（Rian Johnson）亦傳開拍外傳三部曲，至今不了了之。

曾製作《星戰》動畫

美媒Variety引述消息人士指，曾為《變種特攻：兩極爭霸》、《變種特攻：未來同盟戰》及《變種特攻：天啟滅世戰》等編劇，並兼任《變種特攻：黑鳳凰》導演的西蒙金堡，將會監製兼創作《星球大戰》全新電影三部曲。消息曝光之後，他透過社交媒體轉載相關報道並留言：「在銀河系很久以前但不遠之處，當我還是小孩子的時候，看過一部叫《星球大戰》的電影，從此便興起當編劇的念頭。」暗示報道屬實。

「星戰迷」對於開拍全新三部曲表示興奮，雖然拍攝計劃仍在初步籌劃階段，目前尚未得悉開拍日期，至少知道西蒙金堡跟《星戰》關係密切，他曾擔任動畫版《星球大戰：反抗軍起義》（Star Wars: Rebels）監製，熟悉故事的世界觀，由他擔任新片編劇，可謂手到拿來。

黛絲烈尼再當主角

另有星戰迷認為，外媒爆出西蒙金堡籌拍《星戰》三部曲的時機，並非巧合而是早有安排，事緣6月傳出《星球大戰：天行者崛起》女主角黛絲烈尼（Daisy Ridley）將會回歸，接拍最新一集電影《Star Wars: New Jedi Order》，原定9月開鏡，暫定2026年上映，結果Lucasfilm以「需要更多時間籌備」為由，突然煞停計劃，最快明年重啟，猜測今次變陣，或許跟西蒙金堡開拍三部曲有關；亦有網民推斷，這部以《天行者崛起》結局後15年為背景的新片，有望納入全新《星戰》系列，成為三部曲的頭炮。