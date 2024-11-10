苗僑偉跑步養生 多謝發哥打救 楊茜堯感冒聲沙頂硬上 王浩信回港拒受訪

【明報專訊】楊茜堯、林夏薇、苗僑偉等前晚錄影無綫節目《獎門人台慶感謝祭》。楊茜堯與林夏薇為台慶劇《黑色月光》落力宣傳，前者感冒聲沙仍上陣。劇中男主角王浩信終於歸隊，但避開傳媒拒受訪；他去年自爆約滿效力17年的無綫，改為部頭合約拍《黑色月光》，今年4月自組工作室，10月底宣布簽約內地經理人公司。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

楊茜堯聲音嚴重沙啞，稱早前被兒子傳染，已經好了很多，她笑說：「係咪好磁性、覺得好溫柔，現在笑得好假，老公（羅子溢）以為有個男人瞓身邊。」她表示上《獎門人》沒有驚，最慘是想嗌但嗌唔出，「我諗住在現場嗌爆咪幫助開聲」。可擔心濕水又冷親？她稱已準備了麻包袋笠住自己，也會找隊友頂一頂。忙於為劇集宣傳又要照顧小朋友的她，承認很操勞，又透露正有幾個劇本洽談中，「仍未有決定，先傾好細節，因為小朋友太細，要先考慮他們，待安排好所有事情才安心再作決定」。

林夏薇大讚三哥有型 期待合作

林夏薇表示喜見偶像苗僑偉（三哥），大讚對方有型，「小時候已鍾意三哥，我們從沒合作過，一直很期待跟他合作，今次就先玩遊戲，希望可以撈亂隊友玩，我很想跟三哥一組」。三哥表示來日方長，會有合作機會。節目中林夏薇終於如願，獲安排與三哥玩「啜乒乓波」，三哥盡顯男士風度讓她勝出。林夏薇開心道：「多謝三哥讓我。」

三哥早前與袁偉豪飯敘，被網民大讚fit過對方，他表示沒有駐顏術，只是保持做運動，「發哥（周潤發）4年前開始教我跑步養生法，現在一星期都跑4至5日，每次跑一小時精神爽利，三嫂（戚美珍）都有跑，腰骨和腳痛都好番，最重要是跑完食極唔肥，好彩撞到發哥呢個『神仙』打救我，不跑步的話，我和三嫂不知變了什麼樣，好感恩遇到神仙」。

對於陳百祥（阿叻）被指將「明星足球隊」分家，三哥說：「呢單嘢不願置評。」他表示已很久沒踢波，因一落場就十分忘我，現在骨頭脆，很容易受傷，「幾個月前我都有跟黃日華同明星足球隊練波，拉傷了小腿，回家當然被老婆鬧，話我幾十歲仲踢波，要休養幾星期才康復，所以踢波還是可免則免。」

曾志偉未就《戰場上》停播解畫

前晚曾志偉迴避記者訪問，跟「獎老」們合照後極速入廠，有關近日黎芷珊主持的《戰場上》被批評立場偏頗停播，無綫未就節目調動交代。另一方面，又傳陳百祥跟譚詠麟、曾志偉不和，因此明星足球隊分家。志偉避開記者，似無意為傳聞解畫。

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