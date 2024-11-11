HOY TV新劇過半無綫舊將 岑麗香拒認倒戈 陳家樂無懼左右逢源

林建祥曾監製無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》，強調HOY TV新劇《我愛九龍城》跟《愛．回家》完全不同風格。（攝影/記者：林祖傑）

【明報專訊】岑麗香、陳家樂、蘇韻姿、陳思圻、敖嘉年和栢天男等昨日到尖沙嘴出席HOY TV首部劇集《我愛九龍城》記者會。劇中佔半數演員是無綫舊將，岑麗香不認同是倒戈跟「娘家」打對台。陳家樂則左右逢源，主演無綫劇《異空感應》本月底首播，他表示睇劇本接劇，非無綫旗下藝人，不會尷尬。林建祥曾監製無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》，強調新劇《我愛九龍城》跟《愛．回家》完全不同風格。

記者：林祖傑

陳家樂和岑麗香在《我愛九龍城》飾演青梅竹馬密友，二人透露角色會有10多歲年輕造型，陳家樂笑道：「試咗造型，要看看特效得唔得，遮住個樣我都接受到個造型，比較幸運是不用穿校服。」岑麗香直認要扮10幾歲真的扮不到，扮20歲出頭就沒有問題。

岑當媽後怕拍親熱戲

岑麗香表示未知與劇中男友栢天男有沒有親熱戲，承認當媽媽後不太接受拍親熱戲，「如果有的話，兩個仔一定唔可以睇，因為太細，不知道真假。試過拍劇和拍廣告抱起其他小朋友，囝囝看到即刻妒忌同喊。（老公不用理會？）呢啲就閂埋門先再傾」。

對於倒戈拍HOY TV劇與「娘家」打對台，岑麗香說：「沒有這種感覺，今時今日我很少拍劇，今次只是覺得劇本故事好吸引，才選擇再拍劇，覺得故事吸引，哪一個台都會拍。」陳家樂主演的無綫劇《異空感應》將於本月尾首播，表示不尷尬，會度期幫手宣傳，「兩邊都是睇劇本決定工作，沒有簽（無綫）經理人約，所以沒有特別尷尬」。

蘇韻姿叫「熊家」家人捧場

蘇韻姿和陳思圻曾於無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》擔演重要角色，二人離巢後首次合作拍劇，劇中與敖嘉年演三角戀。陳思圻等足3年才有劇拍，稱角色不排除貫徹其性感形象。

蘇韻姿表示難得離開舊公司半年再拍劇，真的很想演好角色，對於倒戈不感尷尬，「覺得現在香港不是有很多演出機會，有機會都想全心全力做好，帶給觀眾多些歡樂，劇集播出時會大力宣傳。（叫『熊家』家人看？）梗係要啦，互相支持嘛！」她稱接拍《我愛九龍城》沒有問「老竇」劉丹意見，因為對方很忙。

監製澄清從未邀菊梓喬參演

有傳蘇韻姿的角色原屬意菊梓喬飾演，蘇韻姿稱不太清楚，收到通知便接拍。監製林建祥表示蘇韻姿與陳思圻都是親自邀請演出。問到有傳蘇韻姿所演的角色原屬意菊梓喬，因後者演技問題易角？他澄清從未考慮邀菊梓喬參演，可會邀菊梓喬唱劇集主題曲？林建祥說：「唔排除，等公司決定。」他稱《我愛九龍城》共10集，強調跟《愛．回家》風格完全不同，每集半小時，形容製作是電影級數。