迪士尼D23公開《美國隊長4》《雷霆特攻隊》最新預告 占士金馬倫越洋宣傳《阿凡達3》

【明報專訊】迪士尼D23粉絲大會一連3日在巴西聖保羅舉行，昨日輪到Marvel電影總裁奇雲格治（Kevin Feige）領軍，即場公開《美國隊長4：勇敢新世界》（Captain America: Brave New World）及《雷霆特攻隊》（Thunderbolts）等最新預告片，主角安東尼麥奇（Anthony Mackie）及大衛夏巴（David Harbour）更親自站台，令現場影迷興奮尖叫；另一方面，金像大導占士金馬倫（James Cameron）雖然在新西蘭趕拍《阿凡達：火與燼》（Avatar: Fire and Ash），仍透過視像直播分享拍攝花絮及設計概念圖，讓粉絲先睹為快。

受到去年美國編劇及演員公會罷工事件影響，Marvel超級英雄片《美國隊長4：勇敢新世界》及《雷霆特攻隊》無可避免押後映期，分別推遲至明年2月及4月開畫，最新預告片昨在D23粉絲大會曝光。戲中飾演新一代「美國隊長」的安東尼麥奇首先上台跟影迷打招呼，並介紹長約兩分半鐘的預告片內容，除了全新白色戰衣華麗登場外，他跟夏里遜福（Harrison Ford）扮演美國總統羅斯的動作戲更是焦點所在，後者化身紅色變形俠醫，跟美國隊長正面交鋒，反映二人立場不同，背後更牽涉龐大的政治陰謀。

安東尼麥奇大衛夏巴站台

然後輪到《雷霆特攻隊》扮演前蘇聯特工「紅色保衛者」的大衛夏巴出場，這日公開的片段長達3分40秒，內容比7月舉行聖地牙哥動漫展發放首條預告更詳盡，講述《副總統Selina》茱莉亞杜里福斯（Julia Louis-Dreyfus）飾演中央情報局局長華倫天娜，召集第二代「黑寡婦」科倫絲佩芝（Florence Pugh）、「寒冬戰士」沙巴遜史丹（Sebastian Stan）、反派「模仿大師」奧嘉古莉寧高（Olga Kurylenko）及「幽靈」漢娜莊卡雯（Hannah John-Kamen）等人組隊，接受神秘任務，過程驚險不失風趣，令人對新片的期待度大增。

除了上述兩片外，將於明年7月開畫的重頭戲《神奇4俠：英雄第一步》（Fantastic Four: First Steps）亦有新消息公布，奇雲格治表示此片尚有數星期便完成拍攝工作，最新畫面亦於現場曝光，可惜未有上載至社交媒體，網民暫時無緣欣賞。

《阿凡達3》設計概念圖曝光

超級英雄劇《夜魔俠：重生》主角查理葛斯（Charlie Cox）及雲遜迪安菲奧（Vincent D'Onofrio）亦有到場，前者自爆為拍劇而操肌，好讓他穿著夜魔俠戰衣更好看。

昨日另一重點推介是占士金馬倫執導《阿凡達》電影系列第3集《阿凡達：火與燼》，雖然導演身在新西蘭拍戲，不忘透過視像直播跟現場粉絲見面，透露今集採用最先進的拍攝技術，捕捉主角森禾霍頓（Sam Worthington）、素兒莎丹娜（Zoe Saldana）、琦溫絲莉（Kate Winslet）及薛歌妮韋花（Sigourney Weaver）更細緻的表情和動作；另外，大會亦公開5張新片設計概念圖，讓人窺探潘多拉星球從未曝光的另一面貌。