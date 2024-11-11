【開箱】《地獄公使2》文根英搶鏡 金聖喆表現不及劉亞仁

【明報專訊】《屍殺列車》延尚昊執導，《收屍人》劉亞仁、《我們遇見的奇蹟》金賢珠等合演影視串流平台Netflix韓劇《地獄公使》，2021年上架叫好叫座，首周即登上全球非英語節目收視冠軍。第2季已於上月24日推出，無論收視與口碑均不及前作，雖然內容仍跟邪教有關，也延續首季未完故事，可是劇情鋪排混亂，並找來《那年，我們的夏天》金聖喆接替因涉毒被捕的劉亞仁，有關安排未能討好觀眾，反而新加盟的文根英憑藉瘋狂角色，意外成為焦點。

8年後世界更混亂

《地獄公使》講述人類接到天使的死亡預告後，貌似巨型黑猩猩的地獄使者便會現身把他燒死。新興宗教「新真理教」教主鄭晉守（劉亞仁飾）認定這是神的演示，旨在懲罰犯罪的凡人。其後單親媽媽朴靜子（金信祿飾）接到死亡預告，鄭晉守安排全國直播，導致全民陷入恐慌。另一方面，電視台製作人裴英宰（朴正民飾）的妻子宋昭賢（元真兒飾）誕下女嬰，出生數天即收到死亡預告，鄭晉守為免教會被動搖，極力阻止律師閔惠珍（金賢珠飾）成立秘密組織「蘇塗」直播女嬰的死亡演示，引發雙方角力。結局提到女嬰父母寧願自我犧牲，用身體保護女兒，讓她存活下來。

第2季共分6集，延續首季劇情，前半部講述8年過去，死亡預告不斷，世界陷入恐慌。崇拜鄭晉守的狂熱分子「箭鏃」成為主流，不滿新真理教第2任教主金正七（李東熙飾）作風。其後鄭晉守與朴靜子死而復生，前者無法擺脫恐懼心理，在鏡中看到地獄使者前來索命；朴靜子則精神錯亂，疑似擁有預知未來的異能。韓國政府為了平衡各方勢力，派遺首席秘書李秀卿（文素利飾）勾結新真理教，企圖離間閔惠珍與蘇塗的關係。

政府邪教互相角力

前半部最有趣的是「箭鏃」領袖之一吳智媛（文根英飾）的故事，她任職幼稚園教師，與丈夫千世亨（林成宰飾）過着平凡生活。吳智媛看到演示直播後，迷信新真理教，認定自己有罪，渴望像裴英宰與宋昭賢保護初生嬰兒一樣，參與別人的演示，透過被地獄使者燒死來贖罪。文根英劇中以奇怪裝扮示人，生動演繹迷信邪教的瘋狂狀態，演技令人留下深刻印象，成為今季最大看點。

劇集後半部分的焦點集中鄭晉守與朴靜子身上，以及箭鏃、新真理會、蘇塗和政府之間鬥智鬥力，雖然有不少追逐及動作場面，但只能滿足官能刺激，對劇情影響不大，結局也草草收場，鄭晉守突然變身地獄使者，李秀卿接到死亡預告，兩者都欠缺充分解釋，只能視為第3季的伏筆。

角色為劉亞仁訂做

上季扮演鄭晉守的劉亞仁因捲入吸毒案而辭演，製作公司請來金聖喆頂替，雖然後者演戲經驗豐富，畢竟與劉亞仁風格不同，無論如何賣力，始終無法超越劉亞仁。導演延尚昊看中劉亞仁扮演亦正亦邪的教主，相信與其外表及個性有關，事實證明角色恍如為劉亞仁度身訂做。假如他能繼續演出，定必能把鄭晉守的心魔，演繹得更有深度。

雖然第2季劇情發展未如理想，但在視覺特效、演員表現方面仍舊出色。劇中提及政府為了平衡各方勢力，結果是非不分，刻意作假做騷，也是對現實社會的強烈諷刺。