肥媽憶亡夫淚如雨下 李麗霞義字當頭成好姊妹

【明報專訊】肥媽（Maria Cordero）跟李麗霞（黑妹）將於12月在伊館舉行《媽妹笑住唱 Part 2》演唱會，「媽妹」與HOY TV主播俞詠文暢談多年姊妹情。肥媽憶述很多年前黑妹打電話給她邀約合作，「當時唔識佢，佢打電話嚟話有場騷想我唱，但係畀唔到我想要的價錢，我見佢一個女人帶住個女，咁有膽量，二話不說答好，之後就做咗好朋友」。肥媽稱多年前老公提議她打高爾夫球，她嫌悶不肯學，「有次登台，黑妹教我攞支棍打落個波度就得，真係打到喎，之後經常陪老公打波，我老公惜到黑妹燶」。

講到二人首次合作演唱會，肥媽稱是老公促成，「個檔期本來係Joe Junior，點知佢突然心臟病入咗醫院，黑妹打畀我，希望我同幾個人夾份做咗個騷，但我啱啱做完紅館演唱會，所以拒絕咗。點知老公一知道，就叫我一定要幫黑妹，話點可以唔幫佢㗎！所以就有咗第一次《黑媽媽演唱會》，我想講，我老公走咗嗰幾年，冇黑妹陪住我，我已經癲咗」。

黑妹表示和肥媽姊妹情深，因為一個「義」字，「新冠疫情期間，我冇嘢做，去了內地，唔夠半年，肥媽不斷call我，叫我返嚟香港，我話返嚟都冇工開，佢話我包你有工開，仲包你紅𠻹 」。

黑妹受肥媽老公所託

肥媽說：「黑妹一返嚟，我即刻開咗個網上節目一齊做，做節目可以令我平靜，照顧老公嗰幾年，冇壓力就假，樣樣都要親力親為，佢200幾磅，我日日抱佢去廁所、冲涼，佢一離開，我坐足兩個月輪椅，完全行唔到路，冇咗老公嗰段日子，黑妹成日陪住我，嗰一關真係好難捱……」肥媽提起亡夫淚如雨下，透露對方臨終前交託黑妹，「佢知道自己時日無多，叫黑妹要睇住我」。

娛樂組