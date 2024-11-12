EMA頒獎禮復辦 Rita Ora含淚悼念Liam Payne Taylor Swift捧男友場拒赴英領獎

【明報專訊】MTV歐洲音樂頒獎禮（EMA）去年因以巴衝突而暫停，今屆在英國曼徹斯特復辦，賽前獲得最多7項提名的美國樂壇天后Taylor Swift，前日橫掃最佳MV、藝人、美國歌手及現場演出合共4獎成為大贏家，她以周四（14日）將到加拿大舉行The Eras Tour演唱會尾站為由，缺席到場領獎，但仍透過錄影片段多謝歌迷支持。同日她盛裝現身密蘇里州堪薩斯城球場，為美式足球員男友查維斯卻斯（Travis Kelce）打氣。

第30屆EMA前日在曼徹斯特舉行頒獎禮，亦是自2017及2022年後，英國女歌手Rita Ora再度擔任主持，她在《雷神奇俠3》導演兼老公泰卡韋迪迪（Taika Waititi）陪同行紅地氈，據英國《每日郵報》報道，這夜她先後換了11套衫，恍如個人演唱會兼時裝騷。除了Rita外，今屆亦請來韓國女團LE SSERAFIM、加拿大男歌手Shawn Mendes及英國殿堂級電音組合Pet Shop Boys等擔任表演嘉賓，極盡視聽之娛。

父母陪同睇波

賽果方面，Taylor Swift憑最新專輯《The Tortured Poets Department》收錄單曲《Fortnight》贏得最佳MV大獎之餘，同時擊敗樂壇天后Beyonce、Billie Eilish及Sabrina Carpenter等捧走最佳藝人獎，兼奪最佳美國歌手及現場演出，成為今屆大贏家。她透過錄影片段致謝辭，表示現正忙於準備巡唱，並為「今晚未能跟大家一起度過而感到傷心」，又感謝歌迷投票支持，「今年夏天我在歐洲巡唱期間，享受美好的時光，你們正是我每日遇上最好事情的原因」。

Sabrina同缺席

Taylor Swift缺席赴英領獎當日，正值男友查維斯卻斯所屬球隊肯薩斯城酋長在密蘇里州比賽之時，她以一身Versace貴氣造型抵達體育館，並在父母陪同下進入貴賓廂，吸引大批傳媒拍照，她亦禮貌地請求記者讓路，避免發生衝突。

除了Taylor Swift外，憑《Espresso》獲頒最佳歌曲的Sabrina Carpenter亦因舉行Short n' Sweet Tour演唱會而未能親身領獎，她拍片表示謝意，「這是我首個EMA獎項，多謝粉絲投票，你們喜歡這首歌曲，真的太好了，真想到現場跟大家一起呢。」

Lisa連奪兩獎

近年韓流席捲歐洲，前年獲頒最佳K-Pop獎的韓國女團Blackpink成員Lisa，今年改以個人歌手身分角逐同一獎項，結果敗在防彈少年團（BTS）成員Jimin手下，但她仍抱走最佳粉絲及合唱歌曲獎，不至空手而回。

值得一提的是，今屆EMA加插悼念環節，由2018年與前英國男團One Direction（1D）成員Liam Payne合唱《For You》的Rita Ora負責致辭，後者以全黑打扮上台，她說：「Liam已經離開我們，他是我認為最善良的其中一位朋友，總是最快伸出援手，幫助有需要的人，並為友儕帶來歡樂。」說罷忍不住熱淚盈眶，場面感人。