【明報專訊】韓國女團Blackpink泰籍成員Lisa將會下周二(19日)來港舉行粉絲見面會,而她首次參演美國HBO劇集《白蓮會》(The White Lotus)第3季,昨日亦公開預告片,Lisa造型首度曝光。《白蓮會3》預計明年上架,香港觀眾可以透過影視串流平台Max收看。

《白蓮會》講述在同名豪華酒店發生的兇案,上兩季以夏威夷和西西里島為背景,今季移師泰國,在曼谷、布吉、蘇梅島等地取景。從預告片段可見,Lisa劇中飾演酒店服務員,面帶笑容對着鏡頭說「歡迎」。隨着Lisa新劇造型曝光,有網民留言取笑其造型似外傭。

除了《白蓮會3》外,Max最新預告片亦包括《和平使者2》(Peacemaker 2)、《最後生還者2》(The Last of Us 2)及《色慾都市2.0》第3季等,全都在明年播出,令人期待。