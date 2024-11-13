陳慧嫻明年1月開紅館騷 想邀魏浚笙任嘉賓自肥

【明報專訊】陳慧嫻慶祝入行40周年，明年1月21日至22日、24日至25日於紅館舉行4場《The Fabulous 40 Priscilla LIVE IN HONG KONG 陳慧嫻演唱會》，昨日舉行記者會公布詳情。慧嫻表示今次演唱會籌備一年，以「花」做主題，代表每個人生旅程。她自覺歌唱事業好似一次又一次的花期，縱使每一次去到花期完結，大家覺得她好似會消失，但只是匿埋好好準備自己，等待下一次花期出現，也幸運獲歌迷耐心等待。她稱現階段是玫瑰花，所以海報設計有一朵玫瑰花，加上近農曆新年開騷，紅玫瑰有好意頭。

開騷前再減20磅

陳慧嫻預告演唱會除唱大家熟悉的歌，還有未在演唱會唱過的歌，而且有靚衫，所以要努力喼弗，目標在開騷前再減20磅，開始閉關控制飲食及做運動。嘉賓方面，她指以前常邀請同年代歌手，如譚詠麟、張學友、李克勤等，不好意思再勞煩他們，今次希望請到「小鮮肉」自肥，最鍾意魏浚笙，覺得對方好靚仔，但不知是否可以邀請？還有想跟Twins一齊唱《跳舞街》，以及為她作歌的AGA（江海迦），好鍾意對方的音樂。提到日本人氣跳舞女團Avantgardey早前跳《跳舞街》，會否邀請同台表演？她透露會有類似的組合表演。談到好友蔡一傑早前透露開腦切除腫瘤，她表示大家有共同朋友，之前都略知對方身體的事，他現在無事，大家不用擔心。

記者：葉靜文