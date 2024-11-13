【娛樂場】《意料之踪》 「農夫」吳兆麟考察意大利食材來源

【明報專訊】洪永城、吳兆麟與林紋蔚（Amy）主持TVB Plus全新旅遊節目《意料之踪》，節目名稱的「意」代表意大利，記錄食材由「出世」至走進你口胃的真人騷，實地考察食材「from farm to table to mouth」的真實過程。

《意料之踪》共12集，首7集由《荷蘭筍工》的吳兆麟主持，最後5集由洪永城接力。全程擔任主持的林紋蔚早年曾到意大利深造廚藝，修讀冷門食材傳理碩士，後受聘為大學助教，醉心研究食材及產地故事，對意大利菜情有獨鍾。婚後與意大利老公Corrado將在小鎮的一間百年古宅修葺成餐廳，以擅長的意菜招徠，贏得米芝蓮必比登推介，代表餐廳提供物有所值的菜式，中式蒸餃、自製肉腸小菜和芒果奶油成必點美食。

食材包羅萬有 打工換美食

《意料之踪》每集介紹一種食材，從名貴的魚子醬、葡萄酒，到日常不能或缺的水果、檸檬、咖啡、火腿、芝士和雞蛋等。Amy擔任美食專家角色，與當地人深入淺出，傾談食材背後故事。

吳兆麟非擅長主持飲食節目，今次委以重任充當「勞力擔當」，拍住Amy搵食。他客串農夫，任由勞役差遣，從刻苦中學習各種食材釀製或種植過程，透過打工換取美食，有血有汗，過程中體驗當地人的人情關係。二人到訪與不同食材相關的餐廳，品嘗以該款食材炮製的菜式，目的既談美食，也談食材如何連繫人情。

牧羊生活 「與世隔絕」

吳兆麟表示今趟意大利之旅有另類體驗，「意大利係我一直好想去旅遊嘅地方，加上今次係深度遊，去比較鄉村地帶，體驗到濃濃的意大利人風情和對美食的執著」。他最深刻為了揸取新鮮羊奶，過牧羊人生活，牧羊的地方可以用「與世隔絕」來形容，吳兆麟笑說︰「首先要坐4個鐘頭車，牧羊地方位處好高山頭裏面，好似《仙樂飄飄處處聞》咁嘅環境生活。當時好想在社交網貼相share，可惜無Wi-Fi，回港後特別懷念那段沒有互聯網，慢活的日子。」

吳兆麟稱今次雖是「公費」旅遊，熒幕前好風光，但背後辛酸不為人知，「我以學徒身分跟住農夫學培植食材，體驗到農夫好辛苦，要因應意大利的天氣，每日都要落手落腳去做，真的不簡單。食材經加工送到餐廳，由大廚做出一道菜，每個環節都要親力親為，這是難得的經驗，辛苦都值得」。

《意料之踪》 11月18日起逢周一、二及四、五 晚8時半 TVB Plus（82台）播映