新片改名《職業特工隊：最終清算》預告首曝光 湯告魯斯危攀雙翼機半天吊

【明報專訊】還記得8月舉行巴黎奧運閉幕禮上，穿著棕色皮衣的湯告魯斯（Tom Cruise）從法蘭西體育場天台躍下，把奧運旗幟交到洛杉磯市長巴斯手上的經典場面嗎？原來這身打扮，正是他在《職業特工隊》系列第8集的最新造型。新片定名《職業特工隊：最終清算》（Mission: Impossible–The Final Reckoning），將於明年5月23日在美國開畫，香港提前一天上映，前晚公開首條預告片，62歲湯告魯斯繼續亡命演出，在飛行中的雙翼機上盪來盪去，狀甚驚險。

同系列第7集《職業特工隊：死亡清算上集》2023年開畫，全球票房大收5.7億美元（約44.5億港元）仍需虧本，續集《職業特工隊：死亡清算下集》原定今年緊接登場，卻因去年發生美國編劇及演員公會罷工事件，導致映期一再延遲，有傳製作費更因此暴增至4億美元（約31.2億港元），實在不容有失，難怪電影公司提前大半年開始宣傳。

獨闖俄羅斯潛艇

今集原名《職業特工隊：死亡清算下集》，從前晚公開首條預告片及海報可見，新片已正式改名《職業特工隊：最終清算》，頗有為系列寫下句號的意味。湯告魯斯去年接受外媒訪問時曾揚言「我還可以拍多20年」，未知電影公司可會配合。故事延續上集劇情，講述超級人工智能系統「個體」突然進化至擁有自主思想，能控制全球電腦和網絡，因此成為各國政府和野心家爭奪目標。特工伊頓（湯告魯斯飾）為維護世界和平，與隊友冒着叛國罪名都要將它毀滅。宿敵加布列（伊西莫拉里斯飾）死而復生，成為「個體」忠僕，無論在公在私都要阻止伊頓。

難度超越第5集

從預告片段可見，伊頓獨闖俄羅斯潛艇，準備破壞「個體」的原始碼，藉此解除它對世界的威脅，卻因潛艇受損入水，伊頓隨時葬身海底。另一方面，加布列與手下跟蹤而至，雙方大戰一觸即發。然後鏡頭一轉，伊頓率領職業特工隊成員西蒙柏奇（Simon Pegg）、改邪歸正的希莉艾維（Hayley Atwell）及寶姬曼迪夫（Pom Klementieff）登場，至於在2018年《職業特工隊：叛逆之謎》飾演中情局局長的《黑豹2：瓦干達萬歲》安芝娜貝茜（Angela Bassett），今集亦將回歸，暫時未知是敵是友。最後伊頓對着鏡頭說：「我需要你相信我最後一次。」究竟這個「你」是誰？實在令人好奇。

今年7月有狗仔隊偷拍到湯告魯斯與伊西莫拉里斯（Esai Morales）在英國牛津拍攝飛行場面，二人在導演兼編劇的基斯杜化麥格里（Christopher McQuarrie）指導下，一同登上雙翼機，沒有佩戴降落傘的湯告魯斯徒手抓住駕駛艙邊緣位置，身體在半空盪來盪去，又在另一飛機的機翼上攀爬，這一幕已在預告片出現，雖然拍攝時做足安全措施，乍看仍覺「牙煙」。

事實上，湯告魯斯早在第5集《職業特工隊：叛逆帝國》已曾出現徒手抓住飛機門然後起飛的特技場面，但今集難度更高，因為雙翼機體積較細，他在有限空間上攀爬，實在勇氣可嘉。